Треть американцев уверены, что США приближаются к Третьей мировой войне



Нью-Йорк. Архивное фото.

Источник: © Flickr / Omad Нью-Йорк. Архивное фото.Источник: © Flickr / Omad

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти треть американцев (30%) уверены, что США находятся на пути к Третьей мировой войне, показал совместный опрос телеканала CBS и компании YouGov.

Еще 48% опрошенных не исключают такой возможности. Какая страна может выступить в роли противника США, не уточняется.

Что касается перспективы военных действий против КНДР, большинство респондентов (62%) верят, что их можно избежать, 32% считают войну неминуемой. А 59% американцев уверены, что США и их союзники смогут сдержать угрозу со стороны Северной Кореи.

Опрос проводился среди почти 2,4 тысячи человек с 11 по 13 октября. Погрешность результатов составляет 2,5 процентного пункта.