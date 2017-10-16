Треть американцев уверены, что США приближаются к Третьей мировой войне
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Нью-Йорк. Архивное фото.
Источник: © Flickr / Omad
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Почти треть американцев (30%) уверены, что США находятся на пути к Третьей мировой войне, показал совместный опрос телеканала CBS и компании YouGov.
Еще 48% опрошенных не исключают такой возможности. Какая страна может выступить в роли противника США, не уточняется.
Что касается перспективы военных действий против КНДР, большинство респондентов (62%) верят, что их можно избежать, 32% считают войну неминуемой. А 59% американцев уверены, что США и их союзники смогут сдержать угрозу со стороны Северной Кореи.
Опрос проводился среди почти 2,4 тысячи человек с 11 по 13 октября. Погрешность результатов составляет 2,5 процентного пункта.
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16.10.2017
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