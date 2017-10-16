СМИ сообщили о столкновениях курдов с армией Ирака в Киркуке



Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Вооруженные силы Иракского Курдистана в провинции Киркук в Ираке. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Между вооруженными силами Ирака, вошедшими в провинцию Киркук, и курдским ополчением пешмерга произошли столкновения, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности провинции.

Источник отметил, что в ряде районов провинции слышны периодические выстрелы.

В свою очередь, телеканал Rudaw утверждает, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля силовиков.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани, как сообщил его советник, приказал пешмерга воздержаться от атак на военных, но разрешил открывать ответный огонь.

Премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади в ночь на понедельник приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он попросил военных взаимодействовать с пешмерга и избегать конфронтации.

Ранее Власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил в Киркуке.

Кроме того, Багдад обвинил курдов в том, что они задействовали для обороны Киркука негосударственные формирования, в частности турецкую "Рабочую партию Курдистана" (РПК), назвав это объявлением войны. Пешмерга обвинения отвергла.

Киркук и ряд других регионов, прилегающих к курдской автономии, фактически контролируются пешмерга, против чего протестует Багдад. После проведения курдами референдума о независимости парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.