Истребители Севфлота перехватили и уничтожили воздушные цели на учениях
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Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
МУРМАНСК, 16 окт - РИА Новости. Экипажи сверхзвуковых самолетов МиГ-31 авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ) успешно отработали перехват и уничтожение воздушных целей в рамках проверок боевой подготовки за летний период обучения, сообщил врио начальник пресс-службы СФ капитан второго ранга Андрей Лузик.
"Истребители действовали парами над морскими полигонами Северного флота. Постановку целей им обеспечивали летчики бомбардировщиков Су-24. Они сбрасывали бомбы, имитирующие средства воздушного нападения условного противника, которые перехватчики уничтожали ракетами класса "воздух-воздух", - рассказал представитель флота.
По его словам, в ходе учения было выполнено несколько летных смен. Самолеты поднимались в воздух для выполнения учебно-боевых упражнений как днем, так и в ночное время. Задачи перехвата воздушных целей успешно отработали восемь экипажей МиГ-31.
Миг-31 - сверхзвуковой стратосферный истребитель-перехватчик, предназначенный для борьбы с любыми видами целей в широком диапазоне высот и скоростей. Возможности радара с активной фазированной решеткой и системы управления огнем позволяют самолету обнаруживать и поражать противника на значительном расстоянии. Экипажи истребителей МиГ-31 неоднократно выполняли учебные и боевые задачи по перехвату самолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.
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16.10.2017
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