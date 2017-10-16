На учениях РВСН в Алтайском крае блокировали условных диверсантов
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РВСН. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Условных диверсантов блокировали минными заграждениями на учении ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проходящем в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе учения инженерные подразделения Барнаульского ракетного соединения обнаружили и разминировали учебные мины на маршрутах движения колонны ПГРК "Тополь". Для срыва передвижения подразделений "диверсанты" уничтожили мост. На дублирующем мосту были выявлены трещины, которые не позволили переправить крупногабаритную технику. Для дальнейшего прохождения колонны военные инженеры развернули тяжелый механизированныйн мост ТММ-3.
"На подступах к полевым позициям была обнаружена условная диверсионно-разведывательная группа. По решению командира дивизии для ее локализации, а также дальнейшего прикрытия диверсионно-опасных направлений необходимо было использовать подвижный отряд заграждения соединения с применением УМЗ (универсальных минных заградителей)", - говорится в сообщении.
Специалисты провели ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, создав минное поле протяженностью около 1,5 тысячи метров. Кроме этого, проводятся мероприятия по дополнительной маскировке расположения частей и подразделений, добавляется в сообщении.
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16.10.2017
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