Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На учениях РВСН в Алтайском крае блокировали условных диверсантов

17.10.2017 РИА Новости 150 0
0
Понравилась новость?
 +1
РВСН. Архивное фото
РВСН. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Условных диверсантов блокировали минными заграждениями на учении ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проходящем в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в ходе учения инженерные подразделения Барнаульского ракетного соединения обнаружили и разминировали учебные мины на маршрутах движения колонны ПГРК "Тополь". Для срыва передвижения подразделений "диверсанты" уничтожили мост. На дублирующем мосту были выявлены трещины, которые не позволили переправить крупногабаритную технику. Для дальнейшего прохождения колонны военные инженеры развернули тяжелый механизированныйн мост ТММ-3.

"На подступах к полевым позициям была обнаружена условная диверсионно-разведывательная группа. По решению командира дивизии для ее локализации, а также дальнейшего прикрытия диверсионно-опасных направлений необходимо было использовать подвижный отряд заграждения соединения с применением УМЗ (универсальных минных заградителей)", - говорится в сообщении.

Специалисты провели ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, создав минное поле протяженностью около 1,5 тысячи метров. Кроме этого, проводятся мероприятия по дополнительной маскировке расположения частей и подразделений, добавляется в сообщении.
16.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-12М
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 12:23
  • 14
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 17.10 12:11
  • 1
Главы военных ведомств стран СНГ согласовали план повышения боевых возможностей совместной системы ПВО
  • 17.10 11:54
  • 1
Торпеды-перехватчики пойдут на экспорт
  • 17.10 11:48
  • 44
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 17.10 11:46
  • 1
Источник: "Рособоронэкспорт" вышел из тендеров МВД Индии на закупку автоматов
  • 17.10 11:35
  • 1
Дрон в помощь
  • 17.10 10:58
  • 1
Запад атаковал "Запад-2017" по заветам Геббельса
  • 17.10 10:48
  • 3
Большую часть ресурсов страны мира тратят на соперничество, это не дает положительного результата никому - Путин
  • 17.10 10:42
  • 3
"Недопустим даже взрыв одной бомбы"
  • 17.10 10:06
  • 71
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 17.10 10:05
  • 2
Лягут все
  • 17.10 09:20
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 09:19
  • 1
Армия США – клуб самоубийц
  • 17.10 08:56
  • 20
Министр обороны Израиля заявил, что Асад побеждает в войне в Сирии
  • 17.10 08:28
  • 1103
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы