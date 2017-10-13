Коллективная оборона прирастает воздушно-космической



Страны ОДКБ готовы защитить свои границы и прийти на помощь всем нуждающимся.

Источник: Фото с официального сайта ОДКБ Страны ОДКБ готовы защитить свои границы и прийти на помощь всем нуждающимся.Источник: Фото с официального сайта ОДКБ

Россия ищет способы и средства для восстановления в СНГ активного военного и военно-технического сотрудничества

Сегодня в Армении завершается совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие 2017". Как сообщил Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, "согласно сценарию учений, в одну из стран Организации проникают террористы, которые должны быть уничтожены совместными усилиями". На практике это вылилось в то, что на учениях "Взаимодействие 2017" в Армении были задействованы все роды войск и вооружения КСОР (кроме стратегических).

Начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев сообщил, что "данные маневры позволили на практике отработать взаимодействие разнородных сил армий пяти государств. В тактических эпизодах приняли участие мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы, а также звенья армейской, штурмовой и истребительной авиации".

По его словам, для обнаружения разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника в ходе маневров были задействованы подразделения противовоздушной обороны.

В свою очередь, разведывательные подразделения 102-й российской военной базы, дислоцированной в Армении, применили собственные БЛА для выявления диверсионных разведывательных групп и корректировки их огневого поражения в системе разведывательных огневых контуров. Кроме того, сообщил Вадим Астафьев, в составе мотострелкового батальона успех ведения боевой операции обеспечили подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения инженерных войск, связи и медицинского обеспечения.

Представитель ЮВО отметил, что в масштабных маневрах помимо армейских подразделений приняли участие оперативно-боевые группы полиции, Федеральной службы национальной гвардии, спасательное подразделение МЧС и подразделение Международного комитета Красного креста Армении.

"БОЕВОЕ БРАТСТВО – 2017" ЕЩЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Уже позже, подводя итоги, руководитель данных маневров командующий войсками ЮВО Александр Дворников сообщил о том, что "совместное учение позволило на практике отработать взаимодействие разнородных сил КСОР ОДКБ". Оценку поставили высокую. Между тем окончательно подводить итоги маневров ОДКБ еще рано. Ведь, как выясняется, эти маневры являются частью оперативно-стратегических учений (ОСУ) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство – 2017", которые начались еще 3 октября и будут продолжаться.

Как сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, в ОСУ принимают участие "около 12 тыс. человек личного состава, примерно полторы тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники и около 90 летательных аппаратов". Эксперты уже заметили, что ОСУ по своим масштабам напоминают завершившиеся 20 сентября российско-белорусские совместные стратегические учения (ССУ) "Запад-2017". (На ССУ в западной части РФ и Белоруссии, как известно, было задействовано 12,7 тыс. солдат и офицеров, сотни единиц бронетанковой техники и более 40 самолетов и вертолетов).

Однако охват театров военных действий (ТВД) в ОСУ гораздо шире. После учений в Армении в течение предстоящих двух недель в октябре и 10 дней в ноябре 2017 года отрабатывать задачи войска ОДКБ будут на юге России и в Центральной Азии. И тематика их учений в рамках ОСУ будет разнообразнее и специфичней. Почти все маневры в основном спланированы для действий в горно-пустынной местности. И помимо чисто традиционных военных задач обороны и наступления будут отрабатываться вопросы тушения различных вооруженных конфликтов и организации действий в миротворческих миссиях.

Также сообщается, что ОСУ состоит из нескольких этапов, на каждом из которых в рамках единого замысла будет проведено "несколько учений различной направленности". И уже неделю назад под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова одно из таких тактико-специальных учений (ТСУ) ОДКБ "Поиск-2017" стартовало в ЮВО.

Впервые в истории ОДКБ в этих маневрах было задействовано более тысячи военнослужащих из подразделений войсковой разведки и специального назначения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, они отработали "проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта на территории условного государства. Управление операцией будет вестись из автоматизированного пункта, развернутого в Ростовской области". В рамках этих учений все военное руководство потом переместилось на полигон Баграмян в Республике Армения. И там уже как продолжение ТСУ "Поиск-2017" были развернуты более масштабные маневры "Взаимодействие-2017". На них помимо разведчиков и спецназа армий ОДКБ действовали специальные контингенты КСОР Организации, а также часть сил Объединенной группировки войск Армении и РФ.

В КАЗАХСТАНЕ КСОР ОТРАБОТАЮТ ДЕЙСТВИЯ ПО ТУШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ В ГОРНО-ПУСТЫННОЙ МЕСТНОСТИ

Эти учения сегодня заканчиваются, и начинается уже второй этап ОСУ (этап постконфликтного урегулирования). В Казахстане с 16 по 20 октября планируется учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2017". А завершающим этапом ОСУ "Боевое братство – 2017" станет учение с КСОР ОДКБ, которое пройдет на территории Республики Таджикистан с 10 по 20 ноября.

Таджикистан – это государство, где возможны значительные военные конфликты, связанные с исходом нестабильности из Афганистана. И поэтому учения войск ОДКБ в этой стране – актуальны. Но не менее актуальны, как видно из замысла ОСУ "Боевое братство – 2017" и учения "Нерушимое братство – 2017", и мероприятия, направленные на решение миротворческих задач в государстве, которое не входит в систему коллективной обороны, но которому страны ОДКБ, видимо, хотят помочь. Как и в прошлом году, согласно официозу, замысел "Нерушимого братства – 2017" связан "с подготовкой и ведением операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ в государстве, не являющемся членом Организации". Таким образом, можно предположить, что в реальности таким государством может быть для ОДКБ и Сирия, и Украина, и любое другое государство, где у стран ОДКБ есть совместные интересы.

И видимо, не случайно в начале сентября, когда обсуждалось предложение России о вводе в зону конфликта в Донбассе (Украина) голубых касок, заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков заявил о том, что подразделения КМС уже готовы это сделать. "Если будет принято такое решение, я могу сказать, что миротворческие силы ОДКБ готовы выполнять в полном объеме задачи, которые предусмотрены в рамках операции по поддержанию мира", – сказал Семериков, отвечая на вопрос о том, могут ли миротворцы организации войти в состав миротворческой миссии в Донбассе.

Однако ТВД в Казахстане, где пройдут миротворческие маневры ОДКБ – горно-пустынный. От России на этих учениях будут представлены горные егеря из Тувы, что тоже очень интересно. И вряд ли полностью опыт, который там приобретут КМС и тувинские горные стрелки, может пригодиться в Донбассе. "По целям и задачам, которые будут отрабатывать КМС ОДКБ на полигонах в Казахстане, можно сделать вывод, что они более пригодились бы при решении конфликтов где-нибудь в Центральной Азии или на Ближнем Востоке", – считает военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

Он не исключает, что этот вопрос может вновь возникнуть в связи со складывающейся ситуацией в Сирии, где при участии России, Ирана и Турции, а также других стран (Иордании, США и т.п.) создаются так называемые зоны деэскалации. "Как известно, премьер-министр Киргизии Сапар Исаков уже высказал готовность обсуждать вопрос о возможности участия его страны в миротворческой операции в Сирии. Я надеюсь, что такой настрой будет и у других руководителей стран ОДКБ", – высказал предположение Неткачев. Он уверен, что в той или иной форме вопрос участия КМС ОДКБ в урегулировании сирийского конфликта скорее всего возникнет на предстоящем Совете коллективной безопасности, который с участием глав государств ОДКБ пройдет 30 ноября в Минске.

В СОЧИ И ДУШАНБЕ ОБСУДИЛИ ВОЕННЫЕ ПЛАНЫ СНГ

Между тем вчера, 12 октября, в Душанбе состоялся саммит глав оборонных ведомств СНГ. Согласно официальным источникам, министры из стран СНГ подписали документы, касающиеся проведения совместного компьютерного командно-штабного учения объединенной системы ПВО стран СНГ "Региональная безопасность – 2018". В числе рассмотренных также есть документы, касающиеся взаимодействия военных ведомств в топографической сфере и обмена информацией. Все это так или иначе опосредованно связано с вопросами воздушно-космической обороны (ВКО) СНГ. И данный аспект обозначен в повестке саммита министров обороны, видимо, не случайно.

Как известно, вопросы создания ВКО СНГ обсуждали 11 октября на своем саммите главы государств Содружества (СГГС). В частности, они рассмотрели проект соглашения об основных направлениях адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ к решению задач ВКО.

Россия, которая тратит на свою оборону значительные средства, заинтересована в том, чтобы ОС ПВО на постсоветском пространстве трансформировалась в более современную оборонную структуру, связанную с ВКО. Вот почему Москва и предложила своим партнерам рассмотреть сегодня в Сочи документ, предусматривающий создание на территории СНГ ОС ВКО. Нет большого секрета в том, что в рамках решения задач ВКО на территории стран Содружества уже размещены ее элементы. В Казахстане, в Балхаше, на правах аренды действует РЛС "Днепр" и радиотехнический центр "Сары-Шаган", которые входят в состав сил и средств ВКО РФ. С аналогичными целями на правах безвозмездной аренды в Белоруссии в Ганцевичах начиная с 2003 года несет боевое дежурство РЛС "Волга". А в Таджикистане действует оптико-электронный узел наблюдения за космическим пространством "Окно" (комплекс "Нурек"), который тоже принадлежит Космическим войскам России.

Содержание соглашения об адаптации ОС ПВО в систему ВКО СНГ пока точно не известно. И не исключено, что будет закрытым. Но можно предположить, что РФ предложит своим партнерам по СНГ на льготных условиях поучаствовать в этой системе. И возможно, в странах СНГ появятся новые объекты ВКО Содружества.

Так получилось, что вопросы обороны и безопасности после распада СССР для постсоветских стран по-прежнему являются актуальными. К тому же все вооружения и военная техника (ВВТ), которые находятся в армиях стран СНГ, в основном произведены на территории России, Белоруссии и Украины. За всю новейшую историю ни США, ни другие страны НАТО не сумели навязать свои ВВТ постсоветским странам, за исключением Грузии и Украины. Но даже эти государства, которые из-за проблемных отношений с РФ вышли из СНГ, во многом пользуются советскими видами ВВТ, которые с участием США и других западных стран адаптируются к стандартам НАТО.

Заинтересованность партнеров РФ по Содружеству в совместном военном и военно-техническом сотрудничестве (ВТС) во многом диктуется и тем, что Москва продает им ВВТ в основном по льготным ценам. А некоторые их виды (средства ПВО и различные технические узлы к ним) вообще передает безвозмездно. На это в бюджете РФ выделяются соответствующие финансовые ресурсы. И благодаря этому худо-бедно на постсоветском пространстве до сих пор функционирует Объединенная система (ОС) ПВО, в которую кроме государств коллективной обороны (ОДКБ) входят также Узбекистан и Туркмения. В ОС ПВО также входила Украина, но после известных событий весны 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ и в Киеве произошел захват власти, Украина из ОС ПВО СНГ вышла. Теперь вот замахнулись на ОС ВКО. И правильно делают!

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"