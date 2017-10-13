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США, КНР и РФ могли бы ограничить гиперзвук

16.10.2017 Независимое военное обозрение 192 0
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Гиперзвуковая ракета
Гиперзвуковая ракета.
Источник: МО России/ Армейский стандарт

Мир находится на пороге начала новой гонки технологий 

Россия является одним из безусловных лидеров в создании гиперзвукового оружия. Это обстоятельство признало американское военно-экспертное издание National Interest. В одной из его последних публикаций подчеркивается, что мир находится на пороге начала гонки технологий гиперзвукового ракетного оружия. К такому выводу пришли специалисты корпорации Rand, опубликовавшие доклад на тему нераспространения гиперзвукового оружия. По их мнению, есть только три страны, способные поставить точку в этой гонке, и одной из них является Российская Федерация. К гиперзвуковым относятся ракеты, способные в воздушном пространстве развивать скорость свыше 5 М (Число Маха) - от 3 106 до 15 534 миль в час, или от одной до пяти миль в секунду. По словам специалистов из Rand, главная опасность таких ракет в том, что развиваемая ими высокая скорость практически не оставляет противникам времени для реагирования на удар. Также скорость гиперзвуковых ракет позволяет не оснащать их боевыми головками – они и так за счет своей кинетической энергии принесут достаточный урон поражаемым объектам.

В докладе высказывается опасение, что такое грозное оружие будет провоцировать своих обладателей на излишние злоупотребления. Другая же опасность заключается в том, что государства с небольшими ядерными и ракетными арсеналами захотят увеличить численность своих сил, чтобы предотвратить успешный первый удар, провоцируя тем самым гонку вооружений уже среди так называемых стран третьего мира. Как отмечают авторы, предотвратить эту гонку за гиперзвук могут лишь три страны: Россия, Китай и США. Именно они на данный момент существенно продвинулись в разработках гиперзвуковых ракет. Специалисты предполагают, что США, КНР и РФ должны подписать специальное соглашение между собой, которое накладывало бы запрет на передачу гиперзвукового оружия и его компонентов третьим странам. По словам авторов доклада, есть веские основания полагать, что Соединенные Штаты, Россия и Китай будут заинтересованы в предотвращении распространения гиперзвуковых систем, которые рано или поздно могут быть направлены и против них.


Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
13.10.2017
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принадлежат Независимое военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит

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