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"Скиф": танки не пройдут

16.10.2017 Warspot 114 0
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Skif
Украинский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Скиф».

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о том, что украинский ПТРК "Скиф" способен прожигать до метра брони. Вчера, 14 октября, пресс-служба СНБО Украины объявила об успешном завершении испытаний нового противотанкового комплекса, способного поражать цели на расстоянии до 5,5 км.

"Боевая часть ПТРК "Скиф" показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до одного метра. То есть, в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было бы уничтожить украинским "Скифом", — заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Испытания ПТРК "Скиф"

Испытания ПТРК проходили на территории Украины и за границей (в условиях сверхвысоких температур пустыни). В СНБО указывают, что независимо от условий окружающей среды ракеты показали высокую точность на предельных расстояниях – во время всех тестирований ракеты поражали цели с минимальным отклонением от точки прицеливания.

"Скиф" комплектуется ракетами калибров 130 и 152 мм в транспортно-пусковых контейнерах с тандемными кумулятивными (РК-2С, РК-2М-К) и осколочно-фугасными (РК-2ОФ, РК-2М-ОФ) боевыми частями. Базовая версия ПТРК состоит из установленной на треноге пусковой установки, контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления. ПТРК "Скиф" является экспортной модификацией противотанкового комплекса "Стугна-П", разработанного для украинской армии.
15.10.2017
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Страны
Украина
Продукция
Скиф

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