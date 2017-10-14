Израиль отказался от Osprey
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Вертолёт CH-53K King Stallion во время испытаний.
Источник: usni.org
Конвертопланы Osprey не смогут в полной мере заменить тяжёлые военно-транспортные вертолёты CH-53 на вооружении израильской армии. Вчера, 13 октября, портал flightglobal.com сообщил о том, что ВВС Израиля отказались от закупки конвертопланов и будут выбирать между двумя моделями тяжёлых вертолётов.
Ещё в 2014 году Минобороны США запросило у Конгресса разрешение на продажу Израилю шести конвертопланов Bell Boeing V-22 Osprey для оснащения ими израильских подразделений сил специальных операций. Потенциальная сделка встретила сопротивление у некоторых израильских военных чиновников.
Вчера стало известно о том, что ЦАХАЛ официально "поставил на паузу" вопрос закупки армейских конвертопланов. Таким образом, в конкурсе на замену устаревающих вертолётов CH-53 остаются только два претендента – его новейшая модификация CH-53K и "летающий вагон" Boeing CH-47 Chinook. При этом ранее Минобороны Израиля уже проявляло интерес к CH-53K.
CH-53K King Stallion – тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой почти 40 т. Он способен перевозить свыше 12 т грузов на внешней подвеске, а в его грузовом отсеке могут разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек – помимо двух пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающие круговую защиту.
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14.10.2017
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