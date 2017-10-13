Кантемировская дивизия получит модернизированные ОБТ Т-80БВМ



Модернизированный танк Т-80БВМ на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017.

Источник: Decoder / otvaga2004.mybb.ru Модернизированный танк Т-80БВМ на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017.Источник: Decoder / otvaga2004.mybb.ru

ЦАМТО, 13 октября. Минобороны приняло решение вооружить 4-ю гвардейскую танковую Кантемировскую дивизию уникальными модернизированными танками Т-80БВМ, пишут "Известия".

Вместо традиционных дизелей на "восьмидесятках" установлены газотурбинные двигатели (ГТД). Благодаря ГТД Т-80БВМ отличается высокой скоростью и маневренностью. А новейшая система управления огнем позволяет танку поражать наземные и даже воздушные цели днем и ночью в любую погоду, отмечает газета.

По мнению экспертов, пишут "Известия", благодаря новым "реактивным" танкам 4-я дивизия станет универсальным инструментом для Европейского театра военных действий. Ее танковые батальоны и полки смогут очень быстро совершать марши, занимать оборону, переходить в контрнаступление и вести бой в тылу противника.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, решение о перевооружении 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина краснознаменной дивизии им. Ю.В.Андропова на Т-80БВМ было принято летом нынешнего года. Ранее планировалось, что соединение постепенно будет переходить на дизельные Т-72Б3. Новейшие Т-80БВМ начнут поступать в дивизию в следующем году. Но не исключено, что сроки могут быть сдвинуты.

Сейчас в составе дивизии два гвардейских танковых полка – 12-й и 13-й. Они вооружены танками Т-80У. Эти боевые машины были приняты на вооружение еще в 1985 году. А танковый батальон 423-го гвардейского мотострелкового полка в нынешнем году должен был получить более современные Т-72Б3. Но летом это решение было отменено, и вместо новых "семьдесят вторых" подразделение получило с баз хранения Т-80БВ.

Как пишет газета, о планах Минобороны модернизировать парк танков Т-80 стало известно в прошлом году. Проект был разработан санкт-петербургским специальным конструкторским бюро транспортного машиностроения. Как заявил "Известиям" главный конструктор танка Т-80 Александр Уманский, модернизация машин будет проходить на базе предприятия "Омсктрансмаш". Летом нынешнего года Минобороны подписало контракт на модернизацию "восьмидесяток" до версии Т-80БВМ.