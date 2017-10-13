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Дания планирует увеличить оборонные расходы в течение следующих 5 лет

16.10.2017 ЦАМТО 105 0
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F-16 ВВС Дании
Истребители F-16 ВВС Дании.
Источник: Reuters

ЦАМТО, 13 октября. Правительство Дании планирует увеличить оборонный бюджет на 20% в течение следующих 5 лет в "ответ на активизацию Россией военной деятельности в восточной и северной Европе".

По информации агентства Reuters, в этом случае общий прирост ежегодного оборонного бюджета к концу 2023 года составит 4,8 млрд. дат. крон (762 млн. долл. в текущих ценах). Таким образом, оборонные расходы Дании в 2023 году составят 1,3% ВВП против 1,2% в 2016 году.

Согласно опубликованным на официальном сайте НАТО данным, представленным правительством Дании, на оборонные расходы в 2012 году Копенгаген выделил 4,423 млрд. долл. (1,35% от ВВП), в 2013 году – 4,216 млрд. долл. (1,23%), в 2014 году – 4,056 млрд. долл. (1,15%), в 2015 году –3,364 млрд. долл. (1,12%), в 2016 году – 3,593 млрд. долл. (1,17%).
13.10.2017
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Страны
Дания
Россия
Проекты
NATO

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