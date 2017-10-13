Турция приступила к проектированию тяжелого ударного вертолета
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Турецкий ударный вертолет Т-129. Источник: www.trdefence.com.
ЦАМТО, 13 октября. Турция приступила к проектированию ударного вертолета, который по своим массогабаритным характеристикам превысит показатели производящегося по лицензии T129, заявил глава Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM) Исмаил Демир.
Данное заявление последовало вслед за информацией о том, что в конце сентября Вооруженным силам Турции был передан 24-й ударный вертолет T-129.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, Турция планирует разработать 6-тонный ударный вертолет, получивший обозначение ATAK-2, который будет производиться в стране без иностранной помощи.
Планируется, что ATAK-2 будет оборудован исключительно системами национальной разработки. Новый вертолет сможет нести большую полезную нагрузку.
И.Демир сообщил о планах разработки ударного вертолета ATAK-2 в ходе церемонии открытия на совместном предприятии Sikorsky и Alp Aviation (г.Эскишехир) новой производственной площадки , где будут производиться различные компоненты для производящихся по лицензии в Турции многоцелевых вертолетов компании Sikorsky (на предприятии Turkish Aerospace Industries (TAI) в Анкаре в рамках подписанного с Sikorsky в 2016 году контракта стоимостью 3,5 млрд. долл. планируется произвести 109 многоцелевых вертолетов).
И.Демир также заявил, что Турция приступила к проектированию 10-тонного многоцелевого вертолета. В проекте могут принять участие Sikorsky и другие компании.
Самостоятельная разработка вертолетов различных типов, в дополнение к лицензионной сборке, осуществляется в рамках предпринимаемых ВС Турции усилий по модернизации парка военных вертолетов.
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13.10.2017
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