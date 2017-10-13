Ирландия увеличит оборонный бюджет в 2018 ф.г.



Ходовая часть одного из двух построенных прототипов бронетранспортера STK Terrex 3 на предприятии ирландской компании Timonеy Technology в Ан-Уавье (Ирландия), 2016 год.

Источник: www.shephardmedia.com Ходовая часть одного из двух построенных прототипов бронетранспортера STK Terrex 3 на предприятии ирландской компании Timonеy Technology в Ан-Уавье (Ирландия), 2016 год.Источник: www.shephardmedia.com

ЦАМТО, 13 октября. Министр обороны Ирландии Пол Кехо (Paul Kehoe) объявил о выделении 946 млн. евро на финансирование военных расходов страны в 2018 ф.г. Согласно пресс-релизу ирландского оборонного ведомства, это более чем на 25 млн. евро превышает бюджет 2017 ф.г.

На оборонные расходы в 2018 ф.г. будет выделено 707 млн. евро, на военные пенсии – 239 млн. евро.

В соответствии с многолетней программой закупки вооружений, ВС Ирландии в ближайшее время планируют начать замену легких транспортных самолетов "Цессна", морских патрульных самолетов CN-235 MP "Персудер", а также модернизацию парка бронетранспортеров "Пиранья-3" в середине срока эксплуатации. В более долгосрочной перспективе планируется начать процедуру приобретения многоцелевого судна, которое заменит флагман службы морской разведки Le Eithne.

Как заявлено, в течение 2018-2021 гг. на обновление парка военной техники планируется выделить 416 млн. евро (в том числе 98 млн. евро в 2018 ф.г.). Данные средства будут направлены на финансирование программы замены парка самолетов "Цессна" тремя более крупными самолетами, подходящими для задач разведки и патрулирования. Тендерная процедура по данной программе в настоящее время продолжается. Конкурс по замене двух CN-235 начнется в 2018 году. Реализация программы замены судна Lе Eithne начнется позднее.