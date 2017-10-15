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ФСВТС: в выставке "Интерполитех-2017" примут участие 400 российских организаций

16.10.2017 ЦАМТО 219 0
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Интерполитех-2016
Интерполитех-2016.
Источник: Михаил Почуев/ТАСС

ЦАМТО, 13 октября. В Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2017", которая пройдет в Москве в павильоне №75 ВДНХ с 17 по 20 октября, примут участие около 400 российских организаций.

Из них 15 организаций, в том числе 3 субъекта военно-технического сотрудничества, представят продукцию военного назначения (всего 265 экспонатов).

Иностранные компании из Китая и Бельгии продемонстрируют 40 образцов продукции военного назначения.

Общая площадь экспозиции – 25 тыс. кв. м.

В рамках деловой программы состоятся конференции, круглые столы, семинары и презентации по тематическим направлениям выставки. Основой деловой программы станет научно-практическая конференция "Перспективы создания образцов вооружения и специальной техники нового поколения".

В рамках выставки запланирован демонстрационный показ тактико-специальных учений подразделений специального назначения МВД России, ФСКН России, ФСИН России и Росгвардии, сообщает пресс-служба ФСВТС.
15.10.2017
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Военные учения

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