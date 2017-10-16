Быстро и глобально
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X-51A. Фото с сайта edwards.af.mil.
Вечером 12 октября 2017 года представитель Минобороны РФ Александр Емельянов сообщил в ходе российско-китайского брифинга по проблемам противоракетной обороны в ООН о создании в США перспективных комплексов "мгновенного глобального удара", призванных решать задачи неядерного сдерживания. Портал iz.ru разбирается в истории вопроса и возможных последствиях.
Что за система
Концепция Prompt Global Strike, название которой переводится то как "Быстрый глобальный удар", то как "Мгновенный глобальный удар", разрабатывается в США с 2000-х годов. Она должна предоставить возможность нанести быстрый и точный удар по любому региону мира в случае конфликта или иной чрезвычайной ситуации. В перспективе система быстрого глобального удара (БГУ) должна будет дополнить американские силы передового развертывания, экспедиционные воздушные силы и силы быстрого реагирования, обеспечив нанесение высокоточного неядерного удара по любому району Земли в течение часа.
Что испытывается
|Разрабатываемая в США гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider (США) .
В настоящее время в США создан ряд прототипов/демонстраторов технологий, испытания которых специалисты относят к разработке системы быстрого глобального удара. Это гиперзвуковая ракета Х-51 Waverider компании Boeing, многоразовый беспилотный космический корабль X-37B, также разработки Boeing, рассматриваемый как предшественник возможной орбитальной разведывательно-ударной системы, перспективные боевые блоки для баллистических ракет наземного и морского базирования и ряд других систем.
Российские военные также указывают на возможность размещения ударных средств в пусковых установках системы ПРО Aegis Ashore, разворачиваемых в настоящее время в Восточной Европе. Вместе с тем нужно отметить, пока что США не располагают ни серийными, ни перспективными гиперзвуковыми ракетами "поверхность–поверхность", которые можно было бы разместить в габарите пусковой установки Mk.41. В настоящее время там технически могут быть размещены крылатые ракеты большой дальности типа Tomahawk, однако их характеристики, в первую очередь — дозвуковая скорость, не позволяют считать их частью системы быстрого глобального удара. Вместе с тем в случае такого размещения они также могут использоваться для атаки против стратегически важных целей на территории России наряду с крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.
|U.S. Aegis Ashore System.
|Источник: www.facebook.com
Кто под угрозой
Официально объявленной целью новой системы являются внезапно возникающие объекты террористов либо угрожающие США "страны-изгои". Вместе с тем специалисты отмечают, что наращивание потенциала высокоточного неядерного удара в сочетании с развитием системы противоракетной обороны способно, особенно в условиях сокращения стратегических ядерных сил, подорвать стратегический паритет России и США, дав возможность нанести безнаказанный разоружающий удар (или иллюзию такой возможности).
Почему это опасно
Исходя из известного принципа оценки военных угроз — "важны не намерения, а возможности", подобная система способна подорвать стратегическую стабильность и спровоцировать своих обладателей на попытку силового решения тех или иных серьезных противоречий в отношениях с ядерными государствами. Опасность увеличивается, в случае если возможности системы БГУ в сочетании с противоракетной обороной и традиционной ядерной триадой будут переоценены американским руководством, особенно при одновременной недооценке возможностей соперников США на международной арене.
Средства противодействия
|Ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.
|Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев
В случае с Россией их можно разделить на несколько категорий. Это развитие ядерных сил, включая как производство новых ракетных комплексов, так и разработки перспективных боевых блоков, в том числе способных на гиперзвуковой управляемый полет. Это создание перспективных систем воздушно-космической обороны, которые в перспективе смогут обеспечить создание защищенных от БГУ зон — в том числе в позиционных районах РВСН и других местах сосредоточения стратегических ядерных сил. Это развитие собственных сил неядерного сдерживания воздушного и морского базирования, способных при необходимости атаковать объекты инфраструктуры противоракетной обороны, и системы быстрого глобального удара без перехода к ядерной войне.
Кроме того, сложившаяся ситуация может повлечь разрушение системы договоров о стратегических наступательных вооружениях, учитывая, что соблюдение этих соглашений в условиях угрозы обезоруживающего удара вступает в противоречие с национальными интересами России.
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13.10.2017
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sepheronx
115
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№1
16.10.2017 06:24
The most accurate system to deal with the ABM systems are supersonic cruise missiles. Long range ones like Kh-101, Kalibr, etc are ideally the most useful systems to deal with ABM sites and prompt global strike. Only thing working against it is its rather slow missiles. If adjusted or made with similar ranges, or at least even half (2,500km) with a supersonic capabilities, would be pretty much the answer to ABM's.
ABM's all run the same method - being rather long enough range to strike a missile while it is in flight or after launch. It becomes nearly impossible though once the warhead has deployed and is flying to the target. The ABM systems relies on multiple radar systems to track a single missile. Newer ballistic missiles do have maneuvering capabilities (Topol-M, Yars, Rubhez, etc) but even then, if the radar is effective enough to keep real time tracking, it becomes a problem for the ballistic missiles as the ABM system shouldn't have an issue of tracking its every movement, even the maneuvering. But it becomes a problem for ABM system as soon as the counter missiles are launched and it is constantly having to adjust itself to make up for the adjustment of the ballistic missiles trajectory. And in this case, could very much lose out a lot of its kinetic energy.
With Cruise missiles though, they fly at rather low altitude making them extremely hard to track, and even if tracked, very hard to actually shoot it down with anything other than a SHORAD. And in this case, SHORAD's are the big threat but can be overwhelmed. So the missiles to defeat the ABM sites would be simply to use salvo strikes against the ABM system.
To protect the missile sites from the prompt global strike, is using SHORAD's and other AD systems in order to protect the missile sites. Other sites need to be hidden and constantly on the move, to prevent the US systems from being able to accurately track them - keep the systems more mobile. Remove the number of silo's and increase number of vehicle based BM systems. The train system is ideal as well. Create more underground facilities to hide the systems.
A time will come when it becomes ideal for Russia to look into using a combination of cruise missile technology (for warheads) and a Ballistic missile system for first couple of stages in order to launch a strike from afar without it being nuclear, and still being a devastating strike. Plus electronic warfare will work in Russia's advantage. Continue on creating methods to jam these systems when they are launched at Russia. Methods to disable them or at least cause enough interference so they become very hard to do their intended job.
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