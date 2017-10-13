"США разрабатывают удар против России"



Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, 2 августа 2017 года.

Источник: Senior Airman Ian Dudley/U.S. Air Force/Reuters Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, 2 августа 2017 года.Источник: Senior Airman Ian Dudley/U.S. Air Force/Reuters

Пентагон создает комплексы глобального молниеносного удара

Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Если такая система будет реализована, то США смогут в течение 60 минут нанести разоружающий удар по России и Китаю. Эксперты полагают, что США опробуют новую концепцию ведения войны на Северной Корее.

Пентагон разрабатывает системы мгновенного глобального удара. Об этом заявил представитель Министерства обороны России Александр Емельянов, выступая на совместном российско-китайском брифинге по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН.

"Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара", - отметил Емельянов.

По словам представителя Минобороны, при нанесении "разоружающего" удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил значительно возрастает эффективность американской системы ПРО.

Система подавляет

Глобальный молниеносный удар (или быстрый глобальный удар, БГУ) - инициатива вооруженных сил США по разработке системы, позволяющей нанести массированный разоружающий удар обычным (неядерным) вооружением по любой стране в течение часа. Его идея заключается в том, чтобы неядерными средствами поражения вывести из строя на территории потенциального противника центры государственного и военного управления, узлы связи, шахтные пусковые установки МБР, подвижные грунтовые ракетные комплексы РВСН, ракетные подводные крейсеры стратегического назначения в местах постоянного базирования и в районах боевой службы, нанести неприемлемый ущерб соединениям дальней авиации.

Межконтинентальные баллистические ракеты противника, которые смогут принять участие в ответном (ответно-встречном ударе) предполагается нейтрализовать средствами национальной системы ПРО США, а также комплексами противоракетной обороны, развернутыми на территории стран-союзников и на кораблях ВМС США.

В идеале концепция глобального молниеносного удара предполагает не дать противнику ни одного шанса воспользоваться своими стратегическим и даже тактическим ядерным оружием.

В этих целях Пентагон предполагает задействовать все силы и средства армии, авиации и флота. В первую очередь, по заранее и тщательно разведанным объектам противника (а возможности средств разведки США сегодня исключительно высоки) будет нанесен массированный удар крылатыми ракетами всех видов базирования - с надводных и подводных кораблей, с самолетов бомбардировочного авиационного командования.

Не исключено, что в подобном ударе примут участие и так называемые объекты ПРО в Восточной Европы, поскольку устройства вертикального пуска Mk41 допускают применение КРМБ типа "Томахок".

В прилегающих морях к территории противника, по которому будет нанесен БГУ, будут развернуты корабли ВМС США и их союзников, обладающих потенциалом противоракетной обороны. Они примут участие и в первом ударе, и поразят те баллистические ракеты неприятеля, которые смогут взлететь после первого удара США.

К 2022 году количество развернутых противоракет на кораблях ВМС США и континентальной части США превысит 1000 единиц. Это, по мнению авторов теории БГУ, легко позволит Пентагону нейтрализовать оставшиеся в строю МБР противника. Помимо прочего, Соединенные Штаты приступают к развертыванию средств противоракетной обороны в ближнем космосе.

Затем противника будут добивать американские ВВС, используя все виды высокоточного оружия - противобункерные бомбы, перспективные бомбы малого диаметра, бомбы типа JDAM, авиационные средства поражения с лазерным наведением по данным системы GPS и т. д.

Арсенал американцев в этом плане очень велик, и наверняка у них уже припасены неожиданные для врага сюрпризы, ибо от конфликта к конфликту вооруженные силы США никогда не повторяются и не действуют по раз и навсегда заведенному шаблону.

В целях повышения возможностей по нанесению БГУ в США разрабатываются и новые крылатые ракеты, писала ранее "Газета.Ru".

С кем воевать?

"Возникает вопрос: против кого все это направлено и кто является сегодня главным противником Соединенных Штатов, - рассуждает в разговоре с "Газетой.Ru" экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Валерий Запаренко. - Не секрет, что сегодня только одна страна в мире способна своими стратегически ядерными силами снести с лица земли Соединенные Штаты и причем сделать это несколько раз подряд. Это никогда не смогут сделать никакие террористы и любые враждебные США режимы в любом районе земного шара.

Поэтому концепция быстрого глобального удара направлена исключительно против Российской Федерации".

По мнению бывшего первго заместителя главнокомандующего Войсками ПВО генерал-полковника Владимира Литвинова, концепция БГУ снижает возможности России по нанесению ответного удара ядерным оружием.

"В случае нападения возможности нашей национальной системы предупреждения о ракетном нападении будут существенно ограничены, поскольку она предполагает обнаружение старта межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США, а баллистических ракет с подводных лодок - из районов боевой службы в Атлантике и на Тихом океане", - пояснил "Газете.Ru" бывший первый заместитель главнокомандующего Войсками ПВО генерал-полковник Владимир Литвинов.

По словам военачальника, если же удар крылатыми ракетами различных типов будет наноситься с расстояния в несколько сот километров, то подлетное время будет минимальным, и времени на принятие решения политическому руководству страны практически не остается.

"К подобным разработкам Пентагона надо относиться более чем серьезно, - сказал "Газете.Ru" экс-начальник управления Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Николай Моисеев. - Тем не менее, на мой взгляд, избежать ядерной войны при БГУ американцам будет очень сложно. 100% гарантии уничтожения ядерного арсенала никто не даст. А кроме баллистических ракет, ведь остаются артиллерийские снаряды с ядерной начинкой, ядерные боевые части ракетных комплексов тактического и оперативного назначения, свободно падающие авиационные ядерные бомбы, ядерные мины инженерных войск, многочисленные ядерные боеприпасы Военно-морского флота - от крылатых ракет до торпед".

По мнению эксперта, уничтожить весь этот ядерный арсенал за 60 мин никак не получится, и ядерной войны в этом случае все равно не избежать.

По всей видимости, американцы в ближайшее время опробуют основные положения своей концепции БГУ в Северной Корее, сходятся во мнении эксперты, опрошенные "Газетой.Ru". Именно там произойдет "первая проба пера" быстрого глобального удара.

Главная задача, которая ставится при этом Пентагоном, - не допустить ни одного старта северокорейской баллистической ракеты и предотвратить любой активный подрыв ядерного боеприпаса Ким Чен Ына. Если премьера БГУ пройдет успешно, а все шансы для этого реально у Пентагона в отношении КНДР есть, то соблазн применить теорию быстрого глобального удара на любой другой стране станет для США просто непреодолимым.

Пока же представитель Минобороны России подчеркнул, что США, создавая средства для мгновенного глобального удара, стремятся разрушить сложившийся в мире баланс сил, а также обеспечить глобальное стратегическое доминирование.

Михаил Ходаренок