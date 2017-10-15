Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России



Боевой робот Уран-9 на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Боевой робот Уран-9 на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА. 15 окт - РИА Новости, Андрей Станавов. Коренастый силуэт, резкие движения, холодный "взгляд" оптики телекамер и отрывистый грохот крупнокалиберного пулемета "Корд" - боевые роботы из фантастических фильмов переселяются в реальность и уверенно ползут на передовую, тесня железными боками людей.

У машин нет страха и эмоций, свойственных человеческой природе и лишних в бою, им не нужно пригибаться при взрывах и выстрелах. Стальных бойцов можно смело бросать в самое пекло битвы, управляя ими из блиндажа или штаба.

РИА Новости публикует подборку самых грозных боевых роботов, от башни и до катков увешанных пушками и ракетами.

Боевой модуль "Арбалет-ДМ", установленный на робототехнический комплекс АНТ-1000Р. Источник: Компания "Оружейные мастерские"

Самый умный

Пожалуй, наиболее известный роботизированный комплекс "Нерехта" от завода имени Дегтярева построен на универсальной гусеничной платформе и используется Фондом перспективных исследований (аналог американского агентства DARPA) для обкатки новейших технологий. Как настоящего спецназовца "Нерехту" учат воевать в связке с другими роботами, отрабатывают на нем искусственный интеллект, новейшие системы связи и управления.

Боевой робот "Нерехта". Источник: Фонд перспективных исследований

Изначально его задумывали для корректировки артиллерийского огня, а в итоге получился боец с крупнокалиберным пулеметом "Корд" (или ПКТМ) наперевес. В дистанционном режиме "Корд" стреляет непрерывными очередями по 600-750 выстрелов в минуту. Кроме "пулеметчика", на платформе "Нерехты" могут быть созданы разведчики или транспортеры. Управляют ими с пульта из командной машины.

Бесстрашный железный гвардеец может подобраться к доту и уничтожить пулеметный расчет, поддержать огнем своих солдат, отправиться в дозор или в тыл врага со спецзаданием. За счет мощного 12,7-миллиметрового пулемета, гибридной силовой установки, прочной брони и максимальной скорости более 30 километров в час автономный сухопутный дрон даже в одиночку способен прилично "насолить" противнику.

Боевые качества машины оценили в Ракетных войсках стратегического назначения, где ее используют для охраны подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс" от диверсантов. Оптико-электронная система, тепловизор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель отлично справляются днем и ночью.

Боевой робот "Нерехта". Источник: Фонд перспективных исследований

Дальнейшее развитие робота - "Нерехта-2" - будет еще совершенней. Ее хотят "завязать" на экипировку "солдата будущего" и сделать личным оруженосцем бойца. Управлять перспективной машиной можно будет голосом и жестами, кроме того, предполагается синхронизация вооружения "Нерехты" с личным оружием солдата. К примеру, поймал спецназовец боевика на мушку - и робот мгновенно следует его примеру.

Робот-супертяж

Почетный титул самого тяжелого и мощного из роботов российского производства сегодня принадлежит разведывательно-ударному наземному комплексу "Вихрь" на базе БМП-3. Бронированного "зверя" впервые представили широкой публики в 2016-м. Машина весит почти 15 тонн и вооружена "до зубов": 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72, спаренный с ней 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-М".

Наземный, разведывательно-ударный робототехнический комплекс "Вихрь". Источник: РИА Новости / Илья Питалев

Мощный арсенал может применяться по наземным и воздушным целям прямо на ходу. Сложная архитектура "Вихря" включает в себя базовое роботизированное шасси БМП-3, боевой модуль АБМ-БСМ-30, мобильную роботизированную платформу МРП-100 (300), системы связи и управления. У комплекса есть даже собственное авиакрыло из четырех беспилотников "Часовой".

Боевая машина пехота БМП-3, на базе которой построен робот "Вихрь". Источник: РИА Новости / Александр Вильф

Удаленно управляют всем этим командир и оператор по радиоканалам. Интересно, что при необходимости внутрь может сесть механик-водитель и управлять роботом как обычной БМП.

"Вихрь" в инициативном порядке разработали Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны, севастопольский научно-технический центр "Импульс-2" и всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал". Машину создавали для повышения боевых возможностей воинских подразделений, снижения потерь на фронте, а также для защиты важных объектов и выполнения спецзадач.

Танк на пульте

Двенадцатитонный радиоуправляемый "Уран-9" разработки ОАО "766 УПТК" Минобороны России тоже выступает в тяжелой весовой категории, тащит на себе целый арсенал и может уничтожать танки. Разведка, поддержка своих войск огнем, боевые действия в городе - это все к нему.

Огневая мощь впечатляет: пулемет ПКТМ, автоматическая 30-миллиметровая пушка 2A72 и огнеметы "Шмель-М", по разрушительной силе сопоставимые с гаубичной артиллерией калибра 152 миллиметра. Для борьбы с танками на машину можно "повесить" комплекс с ракетами "Атака", достающими бронетехнику на дальности до пяти километров.

Боевые роботы "Уран-9". Источник: Рособоронэкспорт

По задумке конструкторов, "Ураны" должны работать парами: робот огневой поддержки - с роботом-разведчиком. Их корпуса нашпигованы различной аппаратурой, прицельными комплексами, дальномерами, системами поиска и связи, управления движением и огнем. Работу всего этого хозяйства контролирует бортовой вычислитель - "мозги" "Урана". Машины в состоянии сами обнаружить на себе вражеский лазер и закрыться дымовой завесой, выследить технику и живую силу противника.

Модульность позволяет быстро снять башню с вооружением с одной машины и прикрутить к другой. Управлять "Ураном" сможет даже новичок - этот процесс напоминает компьютерную игру. По словам разработчиков, интерфейсы оператора умышленно были сделаны похожими на игровые. Для интуитивности. Кроме ударной версии, на аналогичной базе созданы робот-сапер "Уран-6" и робот-пожарный "Уран-14".

Многофункциональный робототехнический комплекс разведки и огневой поддержки «Уран-9», разработанный «766 Управлением производственно-технологической комплектации», Россия. Источник: 766 УПТК

Надежный "Соратник"

Новейшая боевая автоматизированная система "Соратник" от концерна "Калашников" обвешана видеокамерами и вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, на который можно закрепить как пулеметы калибром 7,62 и 12,7 миллиметра, так и 30-миллиметровые гранатометы АГ-17А или восемь противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".

Автоматизированный комплекс «Соратник». Источник: http://www.kalashnikovconcern.com/

Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Мощное вооружение и серьезный комплекс наблюдения делают технику незаменимой для разведки, круглосуточного патрулирования и быстрой ликвидации враждебных элементов, проникших, к примеру, на режимный объект.

Семитонный радиоуправляемый монстр работает в трех режимах и на удивление шустрый - разгоняется до 40 километров в час. При прямой видимости его радиус действия достигает 10 километров, при этом "Соратник" оснащается системой для взаимодействия с беспилотниками. Дорогостоящая внутренняя начинка упакована в бронекорпус, защищающий от стрелкового оружия и осколков мин и снарядов.

Сообщалось, что первые серийные машины должны пойти в войска уже в ближайшие год-два. Концерн "Калашников" настолько увлекся вооруженными роботами, что не собирается останавливаться на "Соратнике" и работает над новыми боевыми модулями и целым семейством роботизированных платформ легкого и тяжелого классов.

Боевая автоматизированная система "Соратник". Источник: Пресс-служба концерна "Калашников"

Хитрый "Нахлебник"

В начале 2017-го "Калашников" впервые показал напарника для "Соратника" - опытный образец роботизированного комплекса "Нахлебник" со средствами обнаружения и наблюдения, вооруженный авиационным пулеметом ГШГ-7,62 тульского производства. По весу и огневой мощи аппарат уступает "Соратнику" и в бою будет играть скорее вспомогательную роль. К примеру, защищать "старшего брата" от живой силы противника.

Робот "Нахлебник" рядом с роботом "Соратник". Источник: vpk-news.ru

Тем более что пулемет у него для этого самый подходящий. ГШГ-7,62 сконструирован по схеме Гатлинга с вращающимся блоком из четырех стволов. В отличие от зарубежных аналогов электричество для вращения ему не нужно - стволы раскручиваются отводом пороховых газов. Темп стрельбы в 6000 выстрелов в минуту начисто отобьет у врага желание приблизиться к "Нахлебнику" или посмеяться над его названием.

Боевая автоматизированная система "Нахлебник" на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017". Источник: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Кстати, по словам представителей завода, такое имя роботу дали из-за того, что деньги на его создание "отрезали" от бюджета "Соратника". Минибоец может комплектоваться также одноствольным пулеметом - в такой версии его показывали на выставке "Армия-2017".

В открытых источниках данных о машине пока очень мало - тактико-технические характеристики строго засекречены, однако известно, что это прототип боевых роботов будущего, вобравший в себя самые топовые технологии.

Роботизированный комплекс "Платформа-М" подразделений специального назначения Восточного военного округа. Источник: РИА Новости / Виталий Аньков

Самый компактный

Боевая роботизированная машина "Платформа-М" разработки ижевского ОАО "НИТИ "Прогресс" весит менее тонны, однако по боевым возможностям мало чем уступает более крупным собратьям. Из вооружения - четыре гранатомета АГС-30 и модернизированный танковый пулемет Калашникова (ПКТМ) калибра 7,62 миллиметра, укомплектованный боезапасом на 400 патронов.

Роботизированный комплекс "Платформа-М" Балтийского флота в Калининграде. Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо

Скоростью "Платформа-М" не отличается - электрическая ходовая разгоняет машину максимум до 12 километров в час, но в данному случае это не самое важное. Куда ценнее автономность. На одной зарядке батарей робот способен без остановок двигаться в течение шести часов, что делает его отличным бесшумным патрульным.

Военнослужащий подразделений специального назначения Восточного военного округа управляет роботизированным комплексом "Платформа-М" в Приморском крае. Источник: РИА Новости / Виталий Аньков

Охранять небольшую военную базу и расположение войск, находить и уничтожать диверсантов - вот прямое назначение "Платформы". Кроме того, она способна перевозить на себе до 300 килограммов полезной нагрузки. Броня держит попадания из армейского стрелкового оружия.