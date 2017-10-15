Бангладеш получил еще два бывших итальянских корвета

Как сообщили итальянские ресурсы, 12 октября 2017 года на предприятии итальянского судостроительного объединения Fincantieri в Мудджиано (Специя) состоялась церемония передачи береговой охране Бангладеш двух последних бывших итальянских корветов из четырех кораблей типа Minerva, приобретенных Бангладеш и прошедших переоборудование в патрульные корабли. 12 октября были переданы бывшие корветы F 552 Urania и F 553 Danaide, выведенные из состава ВМC Италии в марте 2016 года и теперь после переоборудования введенные в состав береговой охраны Бангладеш с новыми названиями PL 74 Kamruzzaman и PL 73 Mansoor Ali.

Переданные береговой охране Бангладеш патрульные корабли PL 73 Mansoor Ali и PL 74 Kamruzzaman (бывшие итальянские корветы F 553 Danaide и F 552 Urania). Мудджиано (Специя), 12.10.2017 (с) Fincantieri

Правительство Бангладеш 4 марта 2015 года утвердило приобретение для недавно сформированной береговой охраны страны четырех корветов типа Minerva из состава итальянского флота, при этом стоимость покупки составила 105 млн евро. По условиям соглашения корабли передавались Бангладеш попарно в 2016 и 2017 годах после проведения ремонта и модернизации на мощностях итальянского объединения Fincantieri, которое и выступает подрядчиком по поставке списываемых итальянским флотом корветов в Бангладеш.

Первые два корвета F 551 Minerva и F 558 Sibilla, перестроенных в патрульные корабли и получивших новые бангладешские названия PL 71 Syed Nazrul и PL 72 Tajuddin, были переданы Бангладеш 4 августа 2016 года.

Все бангладешские корабли этого типа названы в честь лидеров борьбы за независимость Бангладеш из "Авами Лиг", казненных после переворота 15 августа 1975 года, и, соответственно, обозначаются в Бангладеш как тип Leader. Данные корабли стали самыми крупными единицами береговой охраны Бангладеш.

Всего ВМС Италии располагали восемью корветами типа Minerva стандартным водоизмещением около 1300 т, построенными объединением Fincantieri и введенными в строй в 1987-1991 годах.

Работы по ремонту и модернизации для Бангладеш бывших итальянских корветов осуществлялись Fincantieri на судоремонтном предприятии на итальянской военно-морской базе Агуста в Генуе, с последующим дооснащением в Мудджиано. При переоборудовании в патрульные корабли с корветов было демонтировано все вооружение, а на месте носовой 76-мм артиллерийской установки Oto Melara Compact установлена 25-мм одноствольная автоматическая установка Oerikon KBA. Срок службы кораблей продлен "более чем на 20 лет".