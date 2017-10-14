Продолжение аргентинского авиационного бедлама: покупка Super Etendard еще не утверждена

Хотя, как сообщалось, 5 октября 2017 года Аргентина подписала межправительственное соглашение о приобретении для своей морской авиации пяти списанных из состава авиации ВМС Франции палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault Super Etendard SEM, однако, как пишет хорошо информированный журналист Michel Cabriol в опубликованной 12 октября во французской газете "La Tribune" cтатье "Ça coince également entre l'Argentine et la France pour les cinq Super Etendard", фактически сам контракт еще не заключен и соглашение о приобретении Super Etendard до сих пор находится "на рассмотрении" у нового министра обороны Аргентины Оскара Рауля Агуада.

Входящий в состав ВМС Франции патрульный корабль P 725 L'Adroit, построенный французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Group) в качестве прототипа-демонстратора кораблей серии проекта Gowind (с) www.latribune.fr

Согласно статье, это связано с противодействием руководства ВВС Аргентины, недовольного тем, что производится закупка самолетов для морской авиации в то время, как средств на закупку боевых самолетов для деградировавших аргентинских ВВС не выделяется. Однако, судя по всему, средства на покупку Super Etendard также пока что еще фактически не выделены в аргентинском бюджете.

Наконец, в статье высказывается мнение, что контракт на покупку Super Etendard стал "заложником" произошедшего в последнее время ухудшения отношений между Аргентиной и Францией в военно-технических связях, вызванного нежеланием (или неспособностью) аргентинской стороны заключить контракт с французским судостроительным объединением Naval Group (бывшее DCNS) на строительство четырех патрульных кораблей типа L'Adroit (вариант проекта Gowind), ранее выбранного победителем в аргентинском тендере.

Хотя контракт стоимостью 360 млн евро с Naval Group на постройку для ВМС Аргентины четырех патрульных кораблей типа L'Adroit был полностью подготовлен к началу сентября, однако затем аргентинская сторона отказалась от его подписания - несмотря на то, что французы предложили льготный пакет 100-процентного финансирования контракта французскими банками в кредит в течени восьми лет. Сообщается, что процесс переговоров по контракту сильно затормозился со вступлением в должность в июле нового министра обороны Аргентины Оскара Агуада.

Более того, как сообщается, взамен аргентицы начали переговоры о постройке патрульных кораблей с небольшой испанской судостроительной верфью Astilleros Gondan SA, которая вообще не была участником тендера и не имеет опыта постройки кораблей этого класса, но зато предлагает аргентицам построить патрульные корабли по предложенному собственному проекту всего по 50 млн евро за единицу. Предложение верфи Astilleros Gondan активно лоббирует аргентинский посол в Испании Фредерико Рамон Пуэрто - влиятельный человек в аргентинской политике (был временным президентом Аргентины в 2001 году), являющийся близким другом нынешнего президента Аргентины Маурисио Макри.

Аргентина выбрала французскую Naval Group (DCNS) победителем в тендере на постройку четырех патрульных кораблей в декабре 2016 года, при чем это решение было утверждено президентом Аргентины Маурисио Макри. Конкурентами в тендере выступали испанское судостроительное объединение Navantia и китайская государственная судостроительная корпорация China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Показательно, что одним из условий тендера было участие в нем только государственных судостроительных компаний, так испанская частная Astilleros Gondan в принципе не могла быть до него допущена. Хотя, как сообщается, ВМС Аргентины с самого начала отдавали и продолжают отдавать предпочтение французскому типу L'Adroit, и в июне 2017 года заключили по этому вопросу предварительное соглашение с Naval Group, однако теперь аргентинские правительственные круги говорят о намерении объявить новый тендер на патрульные корабли - к возмущению французов, которые усматривают в этом желание протащить предложение Astilleros Gondan. Соответственно, в результате данного скандала "подвисли" и все прочие обсуждаемые аргентинской и французской сторонами соглашения в военной сфере.