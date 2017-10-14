Проблемы с трансмиссией южнокорейского танка К2

Как сообщило 13 октября 2017 года южнокорейское информационное агентство Yonhap, в докладе, направленном комитету по обороне Национального собрания Республики Корея закупочным оборонным ведомством Defense Acquisition Program Administration (DAPA) южнокорейского министерства обороны говорится, что изготовление и передача в войска второй серии новых южнокорейских танков К2 Black Panther откладываются до 2019-2020 годов. Это связано с выявившимися в ходе испытаний недостатками автоматической трансмиссии EST15K разработки южнокорейской компании S & T Dynamics, планируемой к установке на танках К2 второй серии. Указывается, что на испытаниях трансмиссия EST15K "не смогла подтвердить характеристики надежности и ресурса". В связи с этим DAPA настаивает на установке на танки трансмиссии от "иностранного поставщика" - подразумевается германская трансмиссия Renk, устанавливавшаяся на 100 танках К2 первой серии.

Южнокорейские основные танки К2 Black Panther первой серийной партии (с) министерство обороны Южной Кореи

Напомним, что серийное производство танка К2 осуществляет южнокорейское объединение Hyundai Rotem (входящее в состав Hyundai Motor Group) на предприятии в Чханвоне (провинция Кёнсан-Намдо), которое изготовило в 2012-2014 годах 15 предсерийных танков ХК2, а затем в течении всего одного года к концу ноября 2015 года успешно реализовало заключенный 29 декабря 2014 года с DAPA контракт стоимостью 901,5 млрд вон (820 млн долл) на поставку первых 100 серийных танков К2. Все эти танки оснащались импортируемыми германскими моторно-трансмиссионными отделениями в составе дизельного двигателя MTU MT883 и автоматической трансмиссии Renk.

Вторая партия серийных танков К2 из 106 единиц, заказанная DAPA в качестве опциона к контракту от 29 декабря 2014 года, должна была получить моторно-трансмиссионные отделения полностью собственной южнокорейского разработки и производства, включающие новый дизельный двигатель Doosan Infracore DV27K мощностью 1500 л.с. и автоматическую трансмиссию S & T Dynamics EST15K (имеет шесть скоростей переднего хода и три скорости заднего).

Hyundai Rotem приступило к изготовлению второй серии танков К2 уже в конце 2015 года, и сдача всех 106 машин ожидалась в течении 2017 года, после чего планировалось заказать еще одну серию в 100 машин. Тем не менее, до настоящего времени информации о сдаче танков К2 второй серии не появлялось, и нынешняя информация о докладе DAPA разъясняет причину этого. Теперь все танки второй серии, видимо, будут переделываться под трансмиссию Renk, и, соответственно, срок их сдачи теперь определяется только на 2019-2020 годы.

Танк К2 разрабатывался Hyundai Rotem и южнокорейским Агентством оборонных исследований с 1995 года, однако программа значительно затянулась в связи с трудностями с доводкой танка и решением установить на нем дизельный двигатель и трансмиссию национального производства (компаний Doosan Infracore и S & T Dynamics, соответственно) вместо немецких по первоначальному проекту. Создание и освоение южнокорейских двигателя и трансмиссии также сопровождалось и продолжает сопровождаться проблемами.