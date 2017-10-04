ЦКБ "Айсберг" спроектирует судно для перезарядки атомных реакторов

Как сообщает веб-ресурс FlotProm , ПАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург) выиграло конкурс Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на создание технического проекта многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО). Судно необходимо для обслуживания ледоколов проекта 22220 и плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов".

Плавучая техническая база "Имандра" ФГУП "Атомфлот" (с) forums.airbase.ru

Как указано в конкурсной документации, имеющейся в распоряжении редакции, плавтехбазу спроектируют для обслуживания судов и плавучих сооружений, оборудованных реакторными установками Ритм-200, КЛТ-40С, а также перспективной Ритм-400. В частности, вспомогательное судно сможет перезаряжать, хранить и транспортировать новое и отработанное ядерное топливо.

Необходимость строительства МСАТО нового проекта объясняется тем, что судно атомно-технического обслуживание "Имандра", находящееся в эксплуатации у "Атомфлота" более 35 лет и обслуживающее судовые водо-водяные реакторы предыдущего поколения, невозможно модернизировать под работу с новыми энергетическими установками.

Стоимость разработки техпроекта МСАТО составит 490 млн рублей. Предполагается, что опытно-конструкторские работы завершатся к концу 2018 года.

Как сообщили FlotProm в пресс-службе Севмаша, где в 1960-е годы построили четыре плавучие технические базы проекта 326 для перезарядки атомных подводных лодок, в связи с большим опытом наукоемкого производства на предприятии не видят трудностей с точки зрения реализации проекта "в металле".

"Здесь вопрос скорее в загрузке Севмаша, а также в желании Минпромторга как госзаказчика видеть в качестве исполнителя именно нас", - прокомментировали на предприятии.

Судно "Имандра", на замену которому разработают новый проект, построено в 1980 году на Балтийском заводе. Оперативный комментарий от петербургских судостроителей на предмет возможного строительства плавтехбазы получить не удалось.

Кроме того, Балтийский завод строит атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Ожидается, что суда передадут "Атомфлоту" в 2019, 2021 и 2022 году соответственно.