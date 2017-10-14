Соглашение о производстве бронетранспортеров Piranha V в Румынии

Как сообщило американское издание "Defense News", министерство экономики Румынии подписало меморандум о взаимопонимании с европейским отделением General Dynamics European Land Systems (GDELS) американской корпорации General Dynamics об организации совместного производства в Румынии бронетранспортеров Mowag Piranha V с колесной формулой 8х8 для румынской армии (швейцарская Mowag является частью GDELS как General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH).

Первые бронетранспортеры Piranha V, изготовленные для вооруженных сил Дании по контракту 2015 года на предприятии General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH в Кройцлинге (Швейцария), май 2017 года (с) General Dynamics European Land Systems

Совместное производство Piranha V предполагается организовать на входящем в состав румынского государственного военно-промышленного объединения Romarm Бухарестском машиностроительном заводе (Uzina Mecanica Bucuresti) - бывшем румынском танковом заводе (до 1990 года - Завод специального тяжелого машиностроения/Fabrica de Masini Grele Speciale в составе производственного объединения "23 августа"), построенном в свое время для производства танков TR-580, TR-85 и TR-125. Заявлено, что на первом этапе планируется сборка там 227 машин Piranha V для армии Румынии.

Тем не не менее неясно, является ли данное соглашение свидетельством выбора министерства национальной обороны Румынии в пользу приобретения именно БТР Piranha V. Напомним, что ранее в июне 2017 года другое входящее в состав Romarm предприятие Uzina Automecanica Moreni (ведшее в свое время лицензионный выпуск бронетранспортеров ТАВ-71, ТАВ-77, БТР-70 и БТР-80) подписало соглашение с германской группой Rheinmetall о совместной разработке и производстве в Румынии бронетранспортера с колесной формулой 8х8 и организации для этого совместного предприятия Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), причем это соглашение также было поддержано министерством экономики Румынии.

По контракту 2007 года с Mowag стоимостью 47 млн евро румынская армия получила 31 бронетранспортер Piranha IIIC, и в 2016 году заказала еще 20 машин Piranha IIIC в специальных вариантах.

Бронетранспортер Piranha V является наиболее современным развитием линии известных БТР Mowag Piranha, К настоящему времени Piranha V заказан вооруженными силами Дании (309 единиц по контракту от декабря 2015 года, поставки должны быть начаты в 2018 году) и в предварительном порядке выбран вооруженными силами Испании.