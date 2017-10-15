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Очередная американская программа создания перспективной боевой машины пехоты

16.10.2017 bmpd.livejournal.com 101 0
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Как сообщило американское издание "Defense News", армия США перешла к практической реализации очередной попытки создания перспективной боевой машины пехоты, выдав в рамках программы Next-Generation Combat Vehicle (NGCV) контракт стоимостью 700 млн долл консорциуму во главе с корпорацией SAIC на разработку и постройку двух опытных образцов-демонстраторов этапа NGCV 1.0. Изготовление должно быть произведено к 30 сентября 2022 года, с передачей на испытания в 2023 году.

Возможный концептуальный облик перспективной боевой машины пехоты по программе Next-Generation Combat Vehicle (NGCV) армии США. Изображение из датированной мартом 2017 года официальной презентации программы NGCV. Фактический облик машины может иметь малообщего с этим изображением (с) Tank Automotive Research, Development and Engineering Center (TARDEC)

В состав концорциума, возглавляемого SAIC, входят также Lockheed Martin, Moog Inc., GS Engineering, Inc., Hodges Transportation Inc. и Roush Industries.

Программа NGCV была начата в 2016 году. Сообщается, что требования армии США к NGCV включают экипаж из двух человек и десант из шести человек. Предполагается, что в соответствии с концепцией "squad-centric, mounted maneuver concept" пехотное отделение (squad) будет таким образом размещаться на двух машинах, которые должны взаимодействовать друг с другом. Машина должна быть оснащена 50-мм автоматической пушкой в необитаемом боевом модуле и иметь двигатель мощностью 1000 л.с. для обеспечения высокой подвижности. Основой защищенности машины должен стать комплекс активной защиты.

Согласно обнародованному весной 2107 года Автобронетанковым исследовательским, конструкторским и инженерным центром (Tank Automotive Research, Development and Engineering Center - TARDEC) плану работ по программе NGCV, после двухлетних испытаний прототипов-демонстраторов этапа NGCV 1.0 (2023-2024 финансовые годы), предполагается переход к испытаниям доработанных прототипов этапа NGCV 2.0. В целом сроком возможного начала серийного производства NGCV сейчас определен 2035 год.

Напомним, что ранее армия США пыталась определить облик БМП нового поколения в рамках программ Future Combat Systems (FCS, велась с 1999 года и была прекращена в 2008 году), а затем Ground Combat Vehicle (GCV, прекращена в 2014 году),

Датированная мартом 2017 года официальная презентация программы Next-Generation Combat Vehicle (NGCV) (c) Tank Automotive Research, Development and Engineering Center (TARDEC)
15.10.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
SAIC

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