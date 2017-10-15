Южнокорейский ракетный комплекс Bigung

Как сообщают, на открывающейся 17 октября 2017 года в столице Южной Кореи Сеуле очередной авиационной и оборонной выставке Seoul International Aerospace & Defense Exhibition 2017 (ADEX-2017) будет впервые публично продемонстрирован серйиный образец боевой машины южнокорейского ракетного комплекса Bigung. Ранее сообщалось, что на конец 2017 года запланировано начало поставок серйиных ракетных комплексов Bigung морской пехоте Южной Кореи.

Боевая машина южнокорейского ракетного комплекса Bigung с 70-мм управляемыми ракетами К-LOGIR. Сообщается, что данный образец будет продемонстрирован на выставке Seoul International Aerospace & Defense Exhibition 2017 (ADEX-2017) в Сеуле (с) Gordon Arthur / twitter.com/combatpaparazzi

Bigung является по сути подвижной системой береговой обороны. Главной задачей ракетного комплекса Bigung считается борьба с различными боевыми и десантными катерами и высадочными средствами КНДР, и в первую очередь с серийно строящимися в КНДР десантными катерами на воздушной подушке.

Боевая машина комплекса представляет собой установленную на автомобильном шасси (6х6) 40-зарядную (два 20-зарядных пусковых модуля) пусковую установку 70-мм легких управляемых ракет Low-Cost Guided Imaging Rocket (LOGIR) совместной американо-южнокорейской разработки. Ракета LOGIR (южнокорейский вариант обозначается как K-LOGIR) разработана Управлением военно-морских исследований ВМС США (Office of Naval Research - ONR) при участии южнокорейской компании LIG Nex1 (входит в состав группы LG) на основе хорошо известной 70-мм неуправляемой авиационной ракеты Hydra 70, но оснащена созданной под эгидой ONR так называемой "дешевой" инфракрасной головкой самонаведения Low-Cost Imaging Terminal Seeker (LCITS), использующей технологию запоминания образа цели (Imaging Infra-Red - IIR), с дополнительным недорогим блоком инерциальной коррекции на маршевом участке траектории. Таким образом, ракета LOGIR реализует принцип "выстрелил и забыл". Ракета LOGIR предназначена для поражения преимущественно малоразмерных и скоростных надводных целей - видимо, из-за ограниченных требованиями стоимости характеристик ГСН LCITS ее применение по менее контрастным наземным целям будет недостаточно эффективным.

Утверждается, что при серийном производстве стоимость ракеты К-LOGIR якобы не будет превышать 10 тысяч долл. Ракета имеет массу 15 кг и длину 1,9 м. Дальность стрельбы заявляется "более 6 км". Хотя фактически ГСН LCITS разработана американской стороной, однако LIG Nex1 разработала и производит для ГСН и других систем ракеты элементную базу, позволяющую значительно уменьшить их стоимость, и будет вести полный цикл выпуска этих систем.

Американо-южнокорейский меморандум о взаимопонимании о совместной разработке ракеты LOGIR был подписан в марте 2007 года. С 2010 года компания LIG Nex1 совместно с агентством оборонных разработок (ADD) министерства обороны Южной Кореи вела разработку ракетного комплекса Bigung. Сообщалось, что в 2016 году в ходе испытаний комплекса Bigung было произведено 20 практических пусков ракет с хорошими показателями. В качестве средства целеуказания боевая машина комплекса Bigung использует электронно-оптическую станцию на подъемной мачте.

Опытный образец боевой машины южнокорейского ракетного комплекса Bigung с 70-мм управляемыми ракетами К-LOGIR в ходе испытаний в 2016 году (с) Yonhap

70-мм управляемая ракета K-LOGIR (c) LIG Nex1