Загрузку авиазавода «Сокол» обеспечат перспективные программы МиГ-35 и Ил-114



Глеб Никитин.

Источник: http://www.minprom.gov.ru/ Глеб Никитин.Источник: http://www.minprom.gov.ru/

В Нижнем Новгороде Первый вице-президент ПАО «ОАК» Александр Туляков и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин обсудили перспективы развития производственных площадок корпорации в регионе – Нижегородского авиационного завода «Сокол»- филиала АО «РСК «МиГ» и ОАО «170 ремонтный завод средств обеспечения полетов».

По итогам осмотра цехов врио губернатора Глеб Никитин отметил, что работы по модернизации завода «Сокол» необходимо продолжить. «Еще около 2,5 млрд. руб. федеральных средств мы планируем получить в ближайшее время. Предприятия производят очень хорошее впечатление, но самое главное – мы видим большой потенциал в будущем. Мы обсудили с руководством Объединенной авиастроительной корпорации и РСК «МиГ» перспективы использования нижегородских площадок для развития и формирования программы локализации компонентов для производства новых продуктов - МиГ-35 и Ил-114».

Завод «Сокол» рассматривается как перспективная площадка для размещения агрегатной сборки для двух новых важнейших проектов ОАК – производства многофункционального истребителя МиГ-35, который находится на этапе совместных государственных испытаний, а также нового пассажирского самолета Ил-114 для региональных перевозок.

«Завод «Сокол» является основной площадкой в кооперации по производству как военной, так и гражданской техники, в частности самолета Ил-114, выпуск которого планируется начать с 2019 года. Более 40 процентов объемов производства этого самолета будет локализовано на предприятиях Нижегородской области. В кооперации, кроме завода «Сокол», участвуют такие предприятия как «Гидромаш», «Полет», «Теплообменник». Что касается нашего новейшего истребителя МиГ-35, то основная агрегатная сборка будет происходить на заводе «Сокол». Мы видим большой экспортный потенциал этого продукта, а также имеем четкие планы поставок самолета в рамках гособоронзаказа. Все это позволяет нам с говорить о загрузке завода, а также о том, что предприятием будут востребованы квалифицированные кадры. В этом вопросе мы надеемся на помощь руководства области», - сказал Первый вице-президент ПАО «ОАК» Александр Туляков.

Генеральный директор РСК «МиГ» Илья Тарасенко добавил, что модернизация производственных площадок и внедрение принципов «бережливого производства» позволит Корпорации «МиГ» развивать высокотехнологичное и эффективное производство, укрепить конкурентные преимущества и создавать передовую авиационную технику, востребованную на внутреннем и внешнем рынке.

Начиная с 2011 года за счет средств федеральной программы реконструкции предприятий ОПК и собственных средств РСК «МиГ» ведутся работы по техперевооружению и реконструкции ряда производств. В частности, в цехе по сборке баковых отсеков и фюзеляжей возведен новый корпус для участка испытаний баков топливом, укомплектованный высокотехнологичным оборудованием, позволяющим вести сварку в автоматическом режиме под визуальным контролем на мониторе, а также закуплены новые передвижные установки контактной точечной сварки. На предприятии создана современная IT-инфраструктура, позволяющая оптимизировать хранение и использование производственной и корпоративной информации. В настоящее время завершается реконструкция цеха по обработке корпусных деталей. Цех оснащен современным 5-координатным механообрабатывающим оборудованием российского производства группы «Стан», которое позволит значительно увеличить объем выполняемых работ.

Также в ходе рабочей поездки врио губернатора и Первый вице-президент ОАК посетили входящий в контур корпорации 170 ремонтный завод средств обеспечения полетов, который производит технику и оборудование, обеспечивающие эксплуатацию боевых самолетов. На базе этого предприятия планируется создать промышленный кластер по производству средств наземного обслуживания полетов, в который войдут несколько заводов в разных регионах страны.