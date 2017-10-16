РВК: нужно адаптировать технологические решения ОПК для гражданского рынка
|
|
Владислав Федотов.
Источник: Российская венчурная компания
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оборонно-промышленному комплексу необходимо адаптировать сопутствующие технологические решения для гражданского рынка, заявил в интервью РИА Новости советник генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Владислав Федотов.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным напомнил о задаче диверсификации производства в сфере оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул важность того, чтобы рост производительности труда был обеспечен не только за счет выпуска военной продукции, но и при переходе на продукцию гражданского назначения.
В свою очередь Мантуров подчеркнул, что диверсификация ОПК заложена как один из основных ориентиров во всех государственных программах. Он отметил, что предприятия ОПК имеют хорошие компетенции в медтехнике, продукции для нефтегазового машиностроения и других. Он предположил, что к 2020 году объемы производства гражданской продукции ОПК составят 20% вместо плановых 17%.
В Москве 16-18 октября пройдет форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. РВК участвует в этом мероприятии.
Спрос ВПК остается высоким
По словам Федотова, в настоящее время спрос ВПК на различного рода проекты остается высоким. "ВПК очень большой и, на мой взгляд, большой спрос есть на проекты в области медицины, технологии передачи данных, экзоскелетирование, оптики, химии, фармацевтики. Год назад во исполнение поручения первого вице-премьера Дмитрия Рогозина был создан межведомственный координационный совет коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса. Этот сегмент, наверное, чуть-чуть впереди других, а в целом, спрос есть, на мой взгляд, на те технологии, которые могут быть интегрированы в существующие производственные комплексы", - рассказал он.
"После 2023 года на многих предприятиях объем производства вооружений специальной техники в рамках гособоронзаказа будет снижаться. Действительно, много в последние годы вложено в модернизацию технологических мощностей, эти мощности нужно загружать. Многое из того, что можно сделать для потребностей гражданского сектора, может производиться на базе этих технологий", - добавил он.
Технологические решения надо адаптировать
При этом объем товаров для гражданского сектора на предприятиях ОПК небольшой. Федотов связывает данную тенденцию с высокой стоимостью товаров. "В настоящее время объем выпуска гражданских товаров на предприятиях ОПК составляет 16%, из них в авиапроме - 21%, ракетно-космической промышленности - 23%, судостроении - 12%, радио-электронной промышленности - 8%. В сфере производства обычных видов вооружения доля гражданских товаров достигла 19%, боеприпасов и спецхимии - 33%. При этом остро стоит вопрос снижения себестоимости производства такой продукции, поскольку приобретать медицинский прибор по цене танка сегодня никто не будет, а на предприятиях ОПК ценник порою зашкаливает в 10 раз", - рассказал он.
"Самая большая проблема в технологиях конверсии - это оптимизация себестоимости. Все, что сейчас делается в рамках гособоронзаказа, имеет специфическую структуру ценообразования. У того, что используется армией, нет права на ошибку. Поэтому цена порой слишком высока для гражданского рынка, используются наиболее дорогие, износостойкие материалы, используются сложные технологии производства", - пояснил он.
"Соответственно, для гражданского рынка самая большая проблема в рамках конверсии - это адаптация военных технологий для массового производства. То есть если начать делать автомобили с использованием тех же технологий, которые используются для производства сверхзвуковых самолетов, этот автомобиль будет стоить очень и очень дорого, его просто никто не купит. И, наверное, поэтому будут востребованы те сопутствующие технологические решения, которые возможно адаптировать для гражданского рынка", - резюмировал Федотов.
Беспилотники и роботы надо развивать
По словам Федотова, Россия пока уступает зарубежным коллегам в гражданском секторе в сфере беспилотных аппаратов и робототехники. При этом разработки в сфере IT в РФ намного лучше.
"На мой взгляд, мы сильно пока уступаем западным коллегам в области технологий беспилотных аппаратов, именно в гражданской сфере. Гражданский рынок применения робототехники на западе ушел сильно вперед по сравнению с тем, что сейчас имеем мы. Именно в гражданском сегменте, поскольку то, что делается в интересах Минобороны более чем конкурентоспособно на мировом рынке. Наверное, еще, технологии передачи данных, композитные материалы, 3D-печать", - рассказал он.
"Впереди мы в сфере математики, IT. У нас есть куда более интересные технологические решения", - сообщил Федотов.
Затраты можно оптимизировать
Федотов считает, что выделяемый размер господдержки на развитие военных технологий можно сократить и оптимизировать, таким образом, затраты. "Честно говоря, я считаю, что можно обойтись куда меньшей суммой. Если мы исходим из тезиса коммерческой востребованности гражданских продуктов, которые могут быть интегрированы в ВПК, то гражданский спрос будет, условно, авансировать модернизацию. Деньги с рынка будут все равно приходить в производство продуктов чуть раньше, чем сами продукты будут выходить на рынок. И на мой взгляд, эта цифра может быть оптимизирована, если в достаточной степени консолидировать усилия по созданию этих новых рынков технологий", - рассказал он.
"Улучшить ситуацию можно со стороны повышения эффективности государственной политики в области технической модернизации. Если посчитать количество денег, потраченных за последние несколько лет, например, Минпромторгом России на различные инструменты поддержки и экономический эффект, то на мой взгляд, к сожалению, мы получим не очень позитивную картину", - добавил Федотов.
В будущем будет большое соглашение
В конце июля госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) и "Ростех" объявили о запуске своего совместного предприятия (СП) "Конверсия", которое будет продвигать высокотехнологичную продукцию, производимую организациями ОПК, на международных рынках и будет обеспечивать переход технологий и продукции предприятий ОПК в гражданские сегменты.
НПО "Конверсия" уже ведет работу по отбору проектов по следующим перспективным направлениям: "Умный город" в рамках программы "Цифровая экономика России", медтехника и медоборудование, решение экологических проблем, энергетика, информационно-коммуникационные технологии, гражданское машиностроение.
Как рассказал Федотов, дочерние предприятия РВК намерены сотрудничать с "Конверсией" и подписать "большое соглашение". "Со стороны дочерних фондов - Мы на прошлой неделе провели с Сергеем Астафуровым (гендиректор НПО "Конверсия" - ред.) встречу и в том числе говорили про акселерационную программу, поскольку коллеги видят в себе задачи по мониторингу рынка инновационных проектов и возможности их интеграции в ВПК. Мы действительно сейчас формулируем практические точки взаимодействия между "Конверсией" и дочерними фондами РВК", - рассказал он.
"В ближайшее время мы планируем подписать большое соглашение, в том числе о взаимодействии в рамках трека "Двойные технологии" GenerationS. У нас есть интересные идеи для сотрудничества. Более того, коллеги нам уже рекомендовали несколько проектов", - добавил он.
|
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.09.2012 «Без этого нельзя сделать отрасль эффективной»
21.12.2016 "Новый курс" вместо "новой нормальности"
27.01.2014 Оружие, призванное побеждать
03.10.2017 МАКС остался на своей земле
04.09.2017 Оружейные университеты в парке "Патриот"
28.06.2017 Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
10.01.2017 Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
23.12.2016 Держим "оборонку"
|
sepheronx
115
|
№1
16.10.2017 06:07
Best method to not only get advanced solutions out into the civil market, but a huge economic boost and financial gain for military industrial companies who can still fund major R&D for military through their sales of civil products. Doing so, as well, would benefit the civilians of Russia and even other countries who would be interested in obtaining such technology.
Other thing too, is it cuts back on costs in producing new facilities to produce these very technologies that can be produced at already existing facilities.
|
0Сообщить модератору