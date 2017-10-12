Призвание и долг гидрографов



Специалисты-гидрографы ВМФ России.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Специалисты-гидрографы ВМФ России.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Гидрографическая служба Военно-морского флота успешно решает поставленные перед ней задачи

190 лет назад в составе Главного морского штаба было образовано Управление генерал-гидрографа, решавшее задачи навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения морской деятельности страны, и прежде всего её Военно-морского, транспортного и промыслового флотов. С того времени и ведут свою историю Управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ и Гидрографическая служба Военно-морского флота.

О прошлом, настоящем и будущем гидрографии как важнейшей составляющей Военно-морского флота России рассказал начальник Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны РФ капитан 1 ранга Сергей ТРАВИН.

– Сергей Викторович, начнём беседу с небольшого экскурса в историю гидрографии.

– Освоение пространств и ресурсов Мирового океана – одно из главных направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии. Сущность национальной политики ведущих морских держав и большинства государств мирового сообщества в обозримом предполагает как сотрудничество в освоении Мирового океана, так и неизбежное соперничество на этом пути.

Исторически Россия – ведущая морская держава, исходя из её пространственных и геофизических особенностей, места и роли в глобальных и региональных международных отношениях. Она заслужила этот статус не только благодаря географическому положению с выходом в три океана и протяжённости морских границ, но и огромному вкладу в изучение Мирового океана, в развитие морского судоходства, многим великим открытиям российских мореплавателей и путешественников.

Первые попытки изучения морей нашими соотечественниками уходят в глубь веков. Русские мореходы на своих судах бороздили воды Балтики, Чёрного, Каспийского и Северных морей, ведя торговлю с другими народами. В XVII веке поморы на ладьях и карбасах добирались до острова Шпицберген.

Значительный вклад в историю русских географических открытий на Дальнем Востоке внесли в середине XVII века Семён Дежнёв, Василий Поярков, Ерофей Хабаров и другие отважные мореходы и землепроходцы. В конце XVII века Россия уже представляла собой державу, владения которой простирались от Северного Ледовитого океана до Причерноморья и от Чудского озера и Ладоги до Берингова и Охотского морей. В то же время она была оторвана от Балтийского и Чёрного морей, через которые проходили кратчайшие и наиболее удобные торговые пути. Это предопределило основное содержание внешней политики России в начале XVIII века.

Победоносно завершив Северную войну (1700–1721 гг.) со Швецией, Пётр I окончательно утвердил за Россией берега Балтики. Невзирая на военные действия, им были организованы гидрографические работы в Финском и Рижском заливах и на Каспийском море. По результатам этих работ к 1720 году было издано 12 навигационных карт Финского залива и карта Каспийского моря, за которую Пётр I был избран почётным членом Парижской академии наук.

С 1718 года руководство всеми морскими экспедициями, гидрографическими и картографическими работами было возложено на Адмиралтейств-коллегию, ставшую высшим административным органом управления флотом. Однако до последних дней жизни Пётр I лично интересовался всеми вопросами, связанными с выполнением гидрографических работ. По его указу в 1719 году геодезисты Иван Евреинов и Федор Лужин провели исследования на Тихом океане для выяснения «сошлась ли Америка с Азией». По материалам этой экспедиции была составлена карта Охотского моря с Курильскими островами.

Под руководством Адмиралтейств-коллегии были осуществлены Первая (1725–1730 гг.) и Вторая (1733–1743 гг.) Камчатские экспедиции под командованием Витуса Беринга в целях всестороннего гидрографического исследования Сибири, Камчатки, Курильских и Алеутских островов и северо-западных берегов Северной Америки.

После смерти Петра I гидрографические исследования на Балтике продолжились под руководством Алексея Ивановича Нагаева. Итогом этих работ стал Атлас Балтийского моря с Финским и Ботническим заливами, вышедший в свет в 1756 году. Впоследствии повторные работы на Балтике с более высокими точностями произвёл Гавриил Андреевич Сарычев, издавший свой Атлас Балтийского моря в 1812 году.

Активно изучается и осваивается арктический район РФ, возобновлены океанографические, гидрографические и морские геофизические работы в Мировом океане

– Какие ещё направления гидрографической деятельности исторически развивались и по сей день относятся к ведению гидрографической службы?

– В петровский период получили активное развитие маячная и лоцманская службы. В маячном деле значительные успехи наметились с 1803 года, когда надзор за исправным состоянием существующих и строительством новых маяков был поручен Леонтию Васильевичу Спафарьеву. Благодаря ему к 1820 году были построены 19 маяков в Финском и Рижском заливах. При его активном содействии началось строительство маяков на Чёрном, Азовском, Каспийском и Белом морях.

Ближайшим помощником Спафарьева был известный декабрист Николай Александрович Бестужев, исполнявший тогда должность помощника директора балтийских маяков. Первоначально лоцманская служба была создана на Невской губе, которая в начале XIX века начала быстро развиваться на Балтийском, Белом, Чёрном и Азовском морях. Лоцманы, как правило, ведали и ограждением фарватеров.

Создавая Военно-морской флот, Пётр I уделял должное внимание созданию мореходных инструментов, особенно изготовлению магнитных компасов, чертёжных инструментов, зрительных труб и других приборов. После упразднения Адмиралтейств-коллегии в целях улучшения организации и оперативного управления флотом создаётся Главный морской штаб, в составе которого с 1 октября 1827 года (13 октября по новому стилю) образуется Управление генерал-гидрографа. Оно решало задачи навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения морской деятельности страны, прежде всего её военно-морского, транспортного и промыслового флотов.

Со дня учреждения Управления генерал-гидрографа начинается история Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации и гидрографической службы Военно-морского флота. Первым генерал-гидрографом был назначен Гавриил Андреевич Сарычев, а его помощником стал видный учёный-геодезист Фёдор Фёдорович Шуберт.

– Что входило в обязанности Управления генерал-гидрографа?

– Управление генерал-гидрографа состояло из канцелярии и гидрографического депо. Канцелярия руководила гидрографическими работами и службой маяков, осуществляла надзор за образованными тогда же штурманскими полуэкипажами, а также руководила сигналопроизводством на флоте.

Гидрографическое депо имело библиотеку, картографическую чертёжную, морскую типографию, инструментальный кабинет, музей и архив, ведало проверкой и приёмкой всех материалов гидрографических работ, состоянием и изданием морских карт, лоций, а также снабжением военного

и транспортного флотов этими пособиями и мореходными инструментами.

В 1837 году в связи с реорганизацией Морского министерства вместо Управления генерал-гидрографа учреждается Гидрографический департамент, на морях организуются гидрографические депо. Возглавил департамент генерал-лейтенант корпуса флотских штурманов Александр Григорьевич Вилламов. Под его руководством с 1839 года стали выходить «Известия о переменах по лоции», а с 1842 года – «Записки по гидрографии».

К заслугам Гидрографического департамента следует отнести составление и издание карт и руководств для плавания не только по материалам собственных описей, но и по иностранным материалам. Картографированию подлежали берега Норвегии, Северного моря, иностранных берегов Балтийского моря, юго-западных берегов Европы и Средиземного моря.

Активно развивалась маячная служба, только за 1860–1874 годы на морях России вступили в действие 41 береговой и 7 плавучих маяков, расширилась сеть плавучих предостерегательных знаков. Заметно усилилась деятельность мастерской мореходных инструментов, начали изготавливаться механические лаги, лоты, секстаны, новые типы магнитных компасов.

В 1885 году при очередной реорганизации Морского министерства Гидрографический департамент был переименован в Главное гидрографическое управление (ГГУ). Его начальником был назначен вице-адмирал Роман Иванович Баженов, который одновременно исполнял должность председателя Морского учёного комитета.

В 1886 году для руководства сетью береговых гидрометеорологических станций в ГГУ была сформирована метеорологическая часть, а в 1888 году ГГУ передали полное руководство компасным и магнитным делом на флоте и лоцманской службой на всех отечественных морях.

– Привлекались ли специалисты гидрографической службы к обеспечению военных действий русского флота на море?

– С началом Русско-японской войны на гидрографическую службу была возложена подготовка к переходу на Дальний Восток 2-й и 3-й Тихоокеанских эскадр. Корабли были снабжены картографическими и описательными материалами, магнитными компасами, секстанами, морскими хронометрами, часами и оптическими приборами.

В 1907 году в должность начальника управления вступил известный исследователь арктических морей генерал-лейтенант Андрей Ипполитович Вилькицкий, добившийся увеличения бюджета ГГУ практически в 2 раза – до 4,5 млн рублей. Под его руководством гидрографическая служба вышла на европейский уровень развития.

С началом Первой мировой войны плановые гидрографические работы были остановлены и вся деятельность гидрографической службы была направлена на обеспечение действующего флота картами, навигационными пособиями, техническими средствами, а также на навигационно-гидрографическое обеспечение поиска и прокладки новых фарватеров, высадки десантов, постановки мин, их боевое траление и другие работы.

За 1914–1916 гг. было составлено 49 карт, пересоставлена 21 карта, пополнена и исправлена гравированием 781 карты, откорректировано в чертёжной 14 964 оттиска, отпечатано с алюминия 376 102 оттиска, отпечатано с медных досок 8719. Всего к началу 1917 года картографическая коллекция Главного гидрографического управления состояла из 557 номеров карт и планов и 10 атласов рек открытого издания.

После Великой Октябрьской революции все подразделения ГС в центре и на местах сохранили свою дееспособность благодаря умелому руководству со стороны избранного начальником ГГУ исполкомом служащих ГС генерал-майора Евгения Людвиговича Бялокоза.

Сразу после революции ГГУ приступило к объединению разрозненных на морях подразделений (дирекции маяков и лоций, экспедиции, обсерватории, инструментальные камеры, гидрометеорологические службы), которые непосредственно подчинялись центру, в местные управления по безопасности кораблевождения (УБЕКО).

В середине 1918 года первым было создано УБЕКО на Балтийском море (УБЕКОБалт). Провести тогда реорганизацию на других морях не позволила начавшиеся гражданская война и иностранная интервенция.

В 1935 году УБЕКО были заменены гидрографическими отделами с их полным подчинением командующим соответствующего флота. За гидрографическим управлением осталось только специальное руководство гидрографическими службами флотов.

С 1924 года в СССР приступили к систематическим гидрографическим исследованиям отечественных морей и развитию на их побережьях средств навигационного оборудования по пятилетним планам, утвержденным Госпланом страны.

В это же время Советом труда и обороны была принята судостроительная программа на 1928–1933 годы, предусматривающая строительство подводных лодок, эскадренных миноносцев и сторожевых кораблей. Строительство гидрографических судов было начато в 1936 году на судостроительных заводах Ленинграда.

– Нельзя отдельно не упомянуть Великую Отечественную войну. Чем занималась гидрографическая служба в предвоенный период и как проявили себя специалисты службы в годы войны?

– К 1941 году на флотах в составе гидрографических служб находилось 73 судна, из них на Балтийском флоте – 24, на Северном 17, Черноморском – 14, на Тихоокеанском – 11 судов и на Каспийской флотилии – 7.

Большую работу в предвоенные годы провело Гидрографическое управление ВМФ по организации проектирования и создания современных средств кораблевождения для строящихся кораблей и судов. К 1941 году отечественная приборостроительная промышленность уже выпускала автономные средства кораблевождения: гирокомпасы, навигационные эхолоты, гидродинамические и электромеханические лаги. В 1939–1940 годах были изготовлены опытные образцы эхолота НЭЛ-2, рассчитанного на измерение глубин до 1000 метров, закончена разработка эхолота ЭМС-23 для линкоров и ШЭЛ-3, измерявшего глубины до 200 метров, произведены испытания макета глубоководного эхолота для измерения глубин до 5000 метров, велась разработка ультразвуковых гидролокаторов, определяющих навигационные опасности. В 1940 году были разработаны приборы ночного видения, усовершенствованы магнитные компасы, секстаны и другие автономные приборы.

В 1937 году при ГУ было создано научно-исследовательское бюро во главе с Николаем Ивановичем Сигачёвым, на базе которого в 1939 году был сформирован научно-испытательский гидрографическо-штурманский институт.

В годы Великой Отечественной войны гидрографам пришлось решать самые разнообразные задачи, требовавшие от личного состава мужества, отваги, находчивости, инициативы и высоких профессиональных знаний. За время войны значение гидрографической службы неизмеримо возросло. Ни одна операция флота не проходила без надлежащего навигационно-гидрографического обеспечения. Боевые заслуги гидрографов неоднократно отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего.

Гидрографы надёжно обеспечивали высадку десантов, постановку минных заграждений и траление мин, стрельбы корабельной и береговой артиллерии, разведку артиллерийских позиций противника, оборудование и эксплуатацию ледовых дорог, проводку конвоев со стратегическими грузами, деятельность речных флотилий. Часть гидрографов сражались в морских стрелковых бригадах на сухопутных фронтах.

– После войны специалистам гидрографических служб, несомненно, приходилось участвовать и в очистке наших территориальных вод и судоходных путей от минной опасности…

– Разумеется. После окончания войны навигационно-гидрографическое обеспечение минного траления стало основной задачей гидрографической службы ВМФ. Необходимо было восстановить разрушенные во время войны маяки

и знаки, плавучее ограждение, обеспечить плавание кораблей и судов в условиях серьёзной минной опасности и продолжить гидрографическое изучение окраинных морей страны и их картографирование.

– Как изменялись задачи и предназначение гидрографической службы со второй половины ХХ века в связи с активным развитием и освоением современных технологий? Что можно рассказать о нынешнем дне службы?

– С середины 1950-х годов в нашей стране началось создание океанского ракетно-ядерного флота. Главными силами флота стали атомные подводные ракетоносцы, использование которых потребовало научных исследований по изысканию путей создания принципиально новых средств навигации, позволяющих получить место ПЛ без всплытия в надводное положение.

В короткие сроки специалисты управления, института и промышленности разработали и создали корабельные инерциальные навигационные системы, абсолютные гидроакустические лаги, космические и наземные радионавигационные системы.

Новые задачи Военно-морского флота потребовали планомерных комплексных океанографических работ в океанах и морях для познания гидрофизических и гидрохимических процессов, проведения геофизических исследований, изучения рельефа дна для обеспечения безопасности мореплавания.

На основе выполненных работ Гидрографической службой ВМФ создана одна из крупнейших в мире коллекция карт и пособий.

В 1972 году в связи с принятием Постановления Правительства «О мерах по улучшению организации работ в области изучения и освоения Мирового океана» Гидрографическое управление Министерства обороны было переименовано в Главное управление навигации и океанографии Министерства обороны СССР.

В 1960–1980 годах ГС ВМФ выполнила более 20 млн км съёмки рельефа морского дна, магнитной и гравиметрической съёмки, произвела более 80 тысяч автономных буйковых и судовых дрейфовых гидрологических станций. Ежегодно на океанографических и гидрографических работах было занято по 30–40 гидрографических судов и до 100 катеров. Работы, выполненные в Мировом океане, позволили обеспечить мореведческую деятельность государственных, хозяйственных, военных и научных организаций нашей страны.

К сожалению, после распада Советского Союза резко сократился бюджет Министерства обороны, с 1991 года было прекращено долевое участие гражданских министерств и ведомств в строительстве средств навигационного оборудования. Гидрографическая служба ВМФ оказалась в критическом состоянии.

В последние годы многое сделано для её возрождения и развития. Преодолев трудности, связанные с реформированием Вооружённых Сил Российской Федерации и переходом на их новый облик, в ХХI век гидрографическая служба ВМФ вошла с новыми технологиями, повышающими эффективность навигационно-гидрографического обеспечения безопасности мореплавания.

Созданы современные автоматизированные высокоточные морские средства навигации для надводных кораблей, судов и подводных лодок нового поколения, средства измерения гидрографических, геофизических и океанографических параметров, автоматизированные гидрометеорологические средства наземного и корабельного базирования. Строятся гидрографические суда и катера новых проектов, разработаны и внедряются в картографическое производство современные методы разработки и изготовления бумажных морских карт.

Активное развитие получила электронная картография, использование которой принципиальным образом повлияло на обеспечение безопасности мореплавания и морской деятельности Российской Федерации в Мировом океане. Разработаны светооптические аппараты малой энергоемкости, значительно повышающие надёжность и дальность видимости маяков и знаков. Динамично развивается сеть контрольно-корректирующих станций глобальных навигационных спутниковых систем, а также ведётся разработка системы контроля за работой средств навигационного оборудования, основанной на использовании геоинформационных технологий и современных средств связи.

В последние годы возобновлены океанографические, гидрографические и морские геофизические работы в Мировом океане. Активно изучается и осваивается арктический район Российской Федерации.

В Указе Президента Российской Федерации от 20 июля 2017 года № 327 «Основы государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года» одними из основных задач объявлены проведение научных исследований Мирового океана, оценка военно-политических и иных аспектов его использования в целях устойчивого развития морской деятельности, проведение научных исследований, направленных на обоснование и научно-методическое обеспечение приоритетных направлений строительства и развития Военно-морского флота, программ вооружения Военно-морского флота и органов федеральной службы безопасности, на реализацию федеральных целевых и иных программ в области военно-морской деятельности. Это широкий фронт работ и для нашей службы.

Андрей Гавриленко