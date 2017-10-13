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В Вологде открыт новый завод по производству высокоточных подшипников

16.10.2017 Сделано у нас 185 0
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ООО «Вологодский завод специальных подшипников»
ООО «Вологодский завод специальных подшипников».
Источник: Сделано у нас

13 октября в Вологде открылось производство, специализирующееся на выпуске импортозамещающих высокоточных и малошумных подшипников ООО «Вологодский завод специальных подшипников».

Строительство объекта началось в 2014 году. Общая стоимость проекта составила 2,7 млрд рублей. Фонд развития промышленности на льготных условиях предоставил предприятию заем в размере 500 млн рублей. Это уже 31 новое производство, открытое при финансовой поддержке ФРП.

На заводе установлено новейшее оборудование При выходе на плановую мощность ежегодно здесь будет производиться 249 тысяч подшипников, предназначенных для авиационной техники, судостроения, станкостроения и атомной энергетики. На заводе создано 250 новых рабочих мест.

Новое вологодское предприятие позволит восполнить утраченные в постсоветский период технологии изготовления высокоточных и малошумных подшипников и снизить долю импорта в этой сфере на семь процентов.
13.10.2017
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