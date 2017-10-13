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"Франция хочет сохранить стратегическую самостоятельность" (Le Monde)

16.10.2017 InoPressa.ru 102 0
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Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон на военном параде в Париже в День Бастилии 14.07.2017.
Источник: Christophe Archambault / AP

Новый "Стратегический обзор национальной обороны и безопасности" Франции опубликован 13 октября. Этот документ в 100 страниц является продолжением "Белой книги" 2013 года, он обновляет на пятилетний срок Эммануэля Макрона представление, какими методами страна будет проводить свои интересы в мире, каковы угрозы, которые ее окружают, и как она будет к ним приспосабливать свою военную машину. Флоранс Парли, министр Вооруженных сил Франции, ответила в связи с этим на вопросы Le Monde.


"Франция является европейской или глобальной державой?" - спросили журналисты.


"Обзор", прежде всего, повествует о том, что Франция намерена сделать в крайне неуверенном и нестабильном международном контексте: сохранить и даже развить стратегическую, технологическую и оперативную самостоятельность, - сказала Парли. - Для защиты этой самостоятельности важно, чтобы Франция сохранила модель полной армии. (...) Это означает поддержку политики ядерного устрашения, способности к вмешательству в одиночку или в составе коалиции, способности вовлечения союзников по НАТО и Евросоюзу в наши операции".


"У Франции есть одна особенность, - продолжила госпожа министр: - она одновременно член и основатель ЕС, единственный обладатель ядерного оружия в этом сообществе после "Брекзита" и постоянный член Совбеза ООН. В новом контексте "Брекзита" эта особенность проявляется еще четче четко и предрасполагает Францию к вмешательству в более обширную географическую зону, не только находящуюся с ней по соседству".


"Сирия и Ирак входят в число стран, где Франция считает необходимым вмешиваться?" - поинтересовались журналисты.


"Президент Франции попросил нас особенно тщательно проработать этот вопрос. Как только военная группировка ИГИЛ* будет разгромлена, мы можем столкнуться с тем, что она мутирует, могут сформироваться новые террористические движения. Вопрос о форме вовлечения коалиции встанет очень скоро, и для Франции вопрос поддержки иракской армии, по просьбе Багдада, перерастет в дипломатический и экономический процесс. Связь между джихадистской террористической угрозой на нашей территории и то, что в будущем этот регион останется потенциальным рассадником угроз, наталкивает на мысль, что мы не уйдем из этого региона в одночасье", - ответила собеседница издания.


"Можете ли вы сказать, подобно некоторым нашим союзникам, что Россия и Китай представляют собой "экзистенциальную" угрозу?" - спросили журналисты.


"Мы подчеркиваем возвращение к военному соперничеству и к новому самоутверждению со стороны таких держав, как Россия и Китай. Мы никогда не применяем вашу терминологию в отношении Китая. Россия же сама по себе не представляет угрозы. Разрешение ключевых проблем в отдельных регионах мира происходит, кроме всего прочего, с помощью России. Разумеется, необходимо подготавливать и развивать условия для диалога между Европой и Россией. При этом перед лицом новых демонстраций военной мощи нужно показать, что мы не безоружны", - подчеркнула Парли.


Кристоф Айяд, Марк Семо, Натали Гибер


*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.
13.10.2017
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