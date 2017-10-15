США: устрашение России (Der Tagesspiegel, Германия)



Жители города Белосток в Польше приветствуют конвой американских военных "Dragoon Ride".

Источник: © AP Photo, Alik Keplicz Жители города Белосток в Польше приветствуют конвой американских военных "Dragoon Ride".Источник: © AP Photo, Alik Keplicz

"Бригада Кинжал" знакомится с Польшей

3,3 тысячи человек, танки и гаубицы: армия США собирается избавить восточную Европу от страха перед Россией - с помощью армии, которая на удивление мягка в своих попытках устрашения.

Виноваты грибы, говорит Джон Донлин (John Donlin). В основном танки типа Abrams были готовы к открытию огня уже вчера. Через несколько часов после выгрузки с поезда. Командир батальона, наверное, получил объяснения причин возникновения затруднений от своих польских коллег, но если он правильно понимает, местные жители в это время года толпами устремляются в лес собирать белые грибы, которые они потом сушат и едят на рождество. При этом их не пугают предупредительные плакаты о приближении к запретной военной зоне. Поскольку вчера было туманно, Донлин отложил учебные стрельбы. Он не хотел рисковать, ведь мог произойти несчастный случай.

Но теперь звук такой, как будто весь лагерь находится под обстрелом. Хотя танки палят в сотнях метрах отсюда, взрывы раздаются в общих спальнях, душевых и столовой. Никому это не мешает. Батальон Джона Донлина - часть армии, состоящей из 3,3 тысячи человек, которую США командировали в Польшу. Официальное название которой: "Вторая бронетанковая бригада первой пехотной дивизии". Прозвище: "Бригада Кинжал". Ее подразделения собираются на полях недалеко от Жагани, в 170 километрах на юго-восток от Берлина. Отсюда в ближайшие недели они будут направлены в разные государства-члены НАТО Центральной и Восточной Европы, где они примут участие в военных учениях. Они привезли сотни танков, гаубицы и бронетехнику.

Устрашить одних, успокоить других

Присутствие "Бригады Кинжал" должно устрашать Россию. И в то же время успокоить партнеров по НАТО в этом регионе, которые опасаются продолжения российской агрессии после аннексии Крыма и вторжения на восточную Украину. Речь идет не об официальной миссии НАТО, а о миссии американской армии по договоренности с заинтересованными в ней союзниками. Вопрос в следующем: успокоит ли развертывание войск ситуацию или приведет к эскалации конфликта?

В 20 километрах к югу от лагеря под названием "лагерь Карлики" ("Camp Karliki") на смотровой площадке стоит капитан Терри Баттисон (Terry Battison). Перед ним огромное открытое пространство, на котором четыре танка и шесть бронемашин попеременно сдают взад-вперед. Они стреляют в деревянные конструкции, расставленные вдали. Сначала видно дульное пламя, через секунду слышен звук выстрела. "Физика, - говорит Баттисон. - Вот почему ты никогда не услышишь пулю, которая тебя убьет".

Терри Баттисону 35 лет, он вырос в Огайо. Он говорит, что его решение пойти в армию было связано с ударами 11 сентября 2001 года. "У меня было чувство, что я должен что-то сделать". Баттисон уже был в Афганистане, это его первая операция в Европе. Здесь он не должен будет воевать, сможет свободно передвигаться и ездить в соседний город за покупками. После прибытия у него не было синдрома смены часового пояса. Его сослуживцы на смотровой площадке держат в руках свои смартфоны и обмениваются фотоснимками учений. Затем они все оборачиваются, с юга приближаются низколетящие боевые вертолеты "Апач". Один из солдат говорит: "Вот и свобода".

"Апачи" быстро достигли своей цели, замерли в воздухе, они стреляют ракетами и ведут залповый огонь. В этот день они не оставили целым ни одного деревянного противника.

Как раз только в сентябре Россия, со своей стороны, совместно с союзной Белоруссией провела собственные масштабные учения. Они назывались "Запад". По официальным данным в них участвовали всего 12,7 тысяч солдат, но НАТО предполагает, что в несколько раз больше. Сильное преуменьшение могло иметь практические причины: при проведении учений с 13 тысячами и более солдат на них должны быть допущены иностранные наблюдатели.

На самом деле, "Бригада Кинжал", в свою очередь, лишь смена караула. Она заменит "Железную бригаду", которая была отправлена в Польшу еще в январе. Теперь, если ротация пройдет успешно, так будет происходить каждые девять месяцев. Каждое войско привозит свое собственное вооружение, собственный транспорт, организовывает собственную инфраструктуру. Зачем такие гигантские логистические расходы?

Терри Баттисон говорит, что дело в "боеготовности". Готовности в серьезном случае быстро вступить в бой и нанести удар. Способность бригады в течение 50 дней перебросить весь свой состав и технику из родных казарм в Канзасе в техасский Бомон на поезде, оттуда на корабле через Атлантику, из Гданьска в Польше и Бремерхафена дальше в польскую провинцию и там в течение нескольких часов оказаться в такой боевой готовности, что лишь только местные грибники смогли бы их остановить. "Мы впечатляюще продемонстрировали свою "боеготовность"", - говорит Баттисон.

Сначала будут красить

Последней иностранной точкой размещения бригады был Кувейт. Поэтому танки, которые сейчас стоят в глиняном месиве возле лагеря Карлики, пока еще песочного цвета. Идеальный камуфляж для пустыни, но для ландшафтов Восточной Европы все же непригодный. В ближайшие дни солдатам будут розданы ведра с краской и валики. Это не сильно отличается от покраски стен в квартире, говорит один из них. Только нужно меньше стараться. А в это время танки смененной теперь "Железной бригады" уже отвезли в Бремерхафен. До того, как они смогут отбыть обратно в США, их основательно почистят, чтобы армия не занесла никаких насекомых или растений, которые могли бы вытеснить местные виды в Америке.

В бригаде, которая сейчас уезжает, служит солдат с польскими корнями: Бартек Чарник (Bartek Czarnik) родился в Нью-Йорке, его родители - иммигранты. Он говорит, что некоторые его сослуживцы имели искаженное представление о восточно-европейских государствах до начала миссии, особенно из-за таких фильмов, как "Борат". К счастью, они быстро поняли, что Восточная Европа не настолько невежественная и недоразвитая, какой ее показали в фильме. Он говорит, что хорошо понимает желание поляков видеть у себя сильное присутствие США.

Свободный доступ к солдатам

Тот, кто был приглашен в качестве журналиста посетить лагеря под Жаганью, получает на удивление свободный доступ к солдатам. Он узнает, что поездка на танке в Польше приятнее, чем в Кувейте, потому что абрамсы оборудованы системой обогрева, но не имеют кондиционеров. Что солдат удивляют немецкие танки "Леопард", потому что они еще работают на дизеле. Что армия для многих - шанс для социального подъема, потому что тот, кто отслужит три года, начинает, по меньшей мере, с зарплаты в две тысячи долларов до налогообложения в месяц и получает хорошие шансы на стипендию в колледже.

Также он узнает, что некоторые подразделения уже были приглашены на роспись керамических кружек, любимое занятие в регионе, и что на самом деле в итоге им это понравилось. Лишь одного солдаты тщательно избегают: ответа на вопрос, кого именно здесь на самом деле надо устрашать. На одной пресс-конференции командир отъезжающей бригады и его польский коллега на протяжении 25 минут старательно избегали произнесения таких слов, как "Россия" или "Путин". Вместо этого звучало только "потенциальные враги".

В Болеславце, городе с 40 тысячами жителей недалеко от Жагани, в феврале торжественно приветствовали солдат. В пешеходных зонах стояли ракетные пусковые установки, пушки стреляли в воздух конфетти, играла музыка из фильма "Рокки", а на сцене командир бригады со всей серьезностью утверждал, что здесь, на рыночной площади города Болеславца, он смотрит на величайших в мире людей.

Больше всего в те дни на западе Польши было поразительно то, как конфликт между самой могущественной в мире и второй по силе армий в то же время смог оказаться праздником дружбы народов и взаимопонимания.

В понедельник днем в мэрии города Жагань мэр Славомир Коваль (Slawomir Kowal) приглашает на пресс-конференцию, чтобы похвалить позитивное влияние солдат на его город. Из-за зарубежных гостей были открыты новые рестораны, говорит он. Некоторые солдаты из отъезжающей бригады помогали в школах на уроках английского. Другие раздавали небольшие подарки детям на рыночной площади. Славомир Коваль не сомневается в том, что американские войска - лучшее, что могло произойти с его общиной.

Если прогуляться по центру города Жагань и спросить у местных жителей, как до сих пор вели себя американские солдаты, то ответ будет единодушным: они очень вежливые. Приятные, ненавязчивые и обходительные. Единственный минус: американские солдаты считаются плохими водителями. На самом деле произошло уже много несчастных случаев. Некоторые говорят, что американцы не привыкли к плохому состоянию местных дорог. Другие говорят, что они просто не умеют водить. На этой неделе в местной газете снова на первой странице фотография перевернувшегося армейского автомобиля. Предположительно, причиной происшествия стало "чрезмерное превышение скорости".

Полная смена бригады через девять месяцев позволит избежать и дипломатического скандала. Еще до того, как НАТО в 1997 году впервые начала переговоры о вступлении с государствами бывшего Варшавского договора, она согласовала с Россией протокол о намерениях для создания взаимного доверия. Также НАТО обещала, что не будет "размещать дополнительные существенные войска на длительный срок". Поскольку прибывшие сейчас 3,3 тысячи человек будут заменены через три четверти года, дислокация не является длительной, утверждает американская сторона.

Россия считает это буквоедством. Владимир Путин еще в январе объявил, что эта операция рассматривается как угроза собственной безопасности и интересам. Польша, напротив, уже давно желает постоянной дислокации войск США. С соглашениями 1997 года Америка, по ее мнению, не должна считается. После аннексии Крыма они в любом случае больше не будут действовать.

"Почти как в Орегоне"

У края пешеходной зоны Жагани перед банкоматом стоят шесть молодых американских солдат в гражданском и вытягивают свои первые злотые. Каждый по 200, это 55 долларов. Один из них говорит, что эта местность напоминает ему Орегон. Так много деревьев вокруг. Следующие девять месяцев он хочет использовать для того, чтобы как можно ближе познакомиться с польской культурой и историей. Другой говорит, что хотел бы найти себе польскую подругу. Затем они суетливо гасят сигареты. Сзади приближается женщина с коляской. Ребенок не должен страдать от дыма, говорят они.

Идея отправки бригад была разработана еще при Бараке Обаме. После победы на выборах Дональда Трампа восточно-европейские партнеры НАТО беспокоились, что США могут отменить операцию. В конце концов, Трамп не единожды называл НАТО устаревшей и убыточной, даже "изжившей себя". Эти опасения улетучились. В мае он объявил, что хочет разработать "Инициативу по обеспечению европейской безопасности", которая также включает в себя передислокацию бригад. В следующем году Трамп планирует выделить на это 4,8 миллиардов долларов, что на 1,4 миллиарда больше, чем в 2017 году.

Мешают бюрократические барьеры

Но по этому поводу среди партнеров по НАТО давно уже нет единства. Американская сторона хочет больше свободы движений и меньше бюрократических барьеров для транспортировки вооружения из одной страны в другую. В Жагани считают, что имеет смысл создать "военное шенгенское пространство".

Реальность в настоящее время выглядит по-другому. Даже для простых полетов вертолетов часто приходится делать промежуточные остановки для прохождения таможенного контроля. В Румынии прославился сотрудник провинциального вокзала в Пьелести. Он часами препятствовал дальнейшему продвижению американского конвоя с военной техникой, потому что ему не хватало какого-то формуляра. Это вызвало гнев начальства, но мужчина остался верен себе. На обратном пути он снова задержал этот конвой.

Себастиан Лебер (Sebastian Leber)