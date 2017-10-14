Порошенко пообещал поставить в ВСУ более тысячи единиц военной техники



Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что до конца года армия получит более тысячи единиц военной техники. Об этом он сообщил на церемонии вручения наград военным в Житомирской области, сообщает "Украинская правда".

Порошенко заявил, что в течение года в ВСУ поставили более 1,3 тысячи единиц техники. "К концу года войска получат еще более тысячи единиц вооружения и военной техники", - заверил украинский лидер.

Он добавил, что в субботу передаст армии более 200 единиц техники, в том числе 62 танка и зенитно-ракетные комплексы. По словам Порошенко, часть вооружений отправится на склад - для резерва.

Президент отметил, что в бюджете на 2017 год на потребности ВСУ выделено 64,5 миллиарда гривен, а в проекте бюджета на следующий год расходы планируют увеличить почти до 84 миллардов.