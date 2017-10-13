Россия поддерживает генерала Хафтара, рассчитывая на базу (The Washington Times)
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Расчет зенитного пулемета в окрестностях города Бин Джавад, Ливия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин
"Ряд недавних шагов позволяет предположить, что Россия пытается воспользоваться политическим хаосом в Ливии, чтобы расширить свое влияние на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - пишет корреспондент The Washington Times Карло Муньоз.
Поддержка Москвой ливийского генерала Халифы Хафтара, бывшего высокопоставленного военачальника свергнутого диктатора Муаммара Кадаффи, в данный момент возглавляющего группировку, противостоящую официальному правительству в Триполи, практически имитирует стратегию Москвы по распространению ее влияния в Сирии, говорит Эмили Эстель, эксперт по Ливии из Американского института предпринимательства.
Но, поддерживая генерала Хафтара, российские чиновники одновременно подстраховываются, стремясь возобновить экономические договоренности и соглашения о военных базах с руководством Правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи, сказала она в интервью.
"Россия ведет ту же самую игру", что и в Сирии, где Москва является главным военным союзником режима Башара Асада, считает эксперт. И в Ливии она "может продвинуться на нескольких фронтах".
Генерал Хафтар тесно связал себя с Россией: он неоднократно посещал Кремль, запрашивая оружие и поддержку у президента Путина. "Он хочет стать следующим Каддафи", - сказала Эстель.
Отсутствие поддержки внутри Ливии и общее презрение к нему арабских лидеров, скорее всего, помешают ему "стать следующим Каддафи", считает она, но не исключает, что "сильная поддержка со стороны Москвы в сочетании с новым акцентом на Ливию со стороны "Исламского государства"* может продвинуть генерала в высшие эшелоны правящего класса страны", передает корреспондент.
По словам аналитиков, Москва стремится сохранить за собой бывшие советские военные базы в Ливии как опору своего присутствия в Северной Африке. В сочетании с военно-морской базой в сирийском порту Тартус и крупной авиационной базой в Латакии сохранение военных объектов в Ливии даст возможность соединить российские силы вдоль побережья Средиземного моря.
Карло Муньоз
*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.
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13.10.2017
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