Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Соседи России отвечают на "гибридную войну" Путина (Foreign Policy)

16.10.2017 InoPressa.ru 145 0
0
Понравилась новость?
 0
Латвия
Торжественная церемония в Адажи, Латвия.
Источник: © REUTERS, Ints Kalnins

30 августа в городе Курземе на западе Латвии на семь часов пропала сотовая связь, а в Норвегии в сентябре имела место электронная атака, во время которой глушились GPS-сигналы самолетов, рассказывает Рейд Стендиш в Foreign Policy. Обе страны подозревают, что источником проблем была Россия.


"Традиционным ответом было бы выводить на поле боя танки и тренировать войска. Ранее в этом году Североатлантический альянс отправил четыре боевые группы, каждая численностью в батальон, в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, чтобы сдержать российскую армию. В свете растущей напряженности власти по всему региону говорят, что быстро принимают меры по противостоянию новому поколению российских военных возможностей и адаптации к ним. Для этого разрабатывается оборонная доктрина, подразумевающая одинаковые вложения в интеллектуальные ресурсы и огневую мощь", - говорится в статье.


"Нам нужно изменить прежнее отношение и увидеть, что дело тут не только в России. Дело в нас, - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны Латвии. - Россия использует наши слабости".


"К этим слабостям относятся обычные прорехи, вроде уязвимых электросетей и пористой киберзащиты. Однако в этом ряду стоит также уязвимость общества к информационной войне, - указывает Стендиш. - Режиссируемая Россией дезинформация использует фальшивые истории, обработанные фотографии и пропаганду, чтобы сбить с толку как рядовых граждан, так и творцов политики. В Латвии в центре этих историй - попытки подорвать членство страны в Евросоюзе и НАТО, но все чаще - стремление посеять раскол в обществе с помощью таких острых проблем, как права ЛГБТ или дискриминация этнически русского населения Латвии".


"По другую сторону Балтийского моря Финляндия тоже оперативно принимает меры, чтобы укрепиться перед лицом старых и новых угроз. Она много тратит на оборону, содержит крупную призывную армию из 280 тыс. солдат и взращивает ряд инициатив в сфере гражданской обороны. Но одновременно Хельсинки накапливают ресурсы за пределами казарм. В стране запущена программа по народной дипломатии, подразумевающая обучение правительственных служащих тому, что такое дезинформация и как фальшивые новости становятся вирусными. Эта скандинавская страна старается еще больше укрепить и так тесные связи с НАТО, открыв в начале октября в Хельсинки связанный с ЕС и НАТО Центр по борьбе с гибридными угрозами", - говорится в статье.


"Пока Финляндия доказала, что она лучше других сопротивляется информационным атакам. Финские власти указывают на важную роль, которую их инвестиции в образование и ограничение неравенства доходов играют в уменьшении количества аутсайдеров - а именно таких людей используют для насаждения розни, - говорится в статье. - Чиновники министерства иностранных дел отметили, что введение в школьную программу обучения медийной грамотности помогло отвратить финнов от фальшивых новостей и пропагандистских сайтов, таких как российское государственное СМИ Sputnik, финскоязычное бюро которого закрылось в марте 2016 года в связи с малым количеством читателей", - передает автор.


Рейд Стендиш
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат InoPressa.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Россия
Финляндия
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.10 06:24
  • 1
Быстро и глобально
  • 16.10 06:07
  • 1
РВК: нужно адаптировать технологические решения ОПК для гражданского рынка
  • 16.10 05:37
  • 10
Угроза конфискации зарубежных активов российских "элит".
  • 16.10 05:26
  • 17
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
  • 16.10 02:18
  • 68
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 16.10 01:32
  • 7
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 16.10 00:30
  • 45
Совершить технологическую революцию своими силами России будет сложно
  • 16.10 00:00
  • 12
Военные новости: военные роботы России
  • 15.10 23:43
  • 15
Горбачев призвал лидеров РФ и США провести встречу по ядерным вооружениям
  • 15.10 22:56
  • 38
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 15.10 22:44
  • 42
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 15.10 22:33
  • 5
Роддом для длинной палубы
  • 15.10 17:25
  • 5546
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.10 14:24
  • 35
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 15.10 12:28
  • 1
Вице-премьер Украины заявила, что США поддерживают поставки оружия Киеву
другие обсуждаемые темы