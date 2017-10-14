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Во Владивостоке торжественно встретили корабли Сил самообороны Японии

16.10.2017 РИА Новости 88 0
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Корабли морских сил самообороны Японии
Корабли морских сил самообороны Японии во Владивостоке.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Торжественная встреча эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" Морских сил самообороны Японии прошла в субботу во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.

На подходящем к причалу японском военном судне оркестр сыграл национальные мелодии Страны восходящего солнца. Перед самой швартовкой японский оркестр сменил военный оркестр штаба Тихоокеанского флота, стоявший на берегу. Весь состав японского судна выстроился на палубе. Когда начали бросать швартовые концы, на судне вновь исполнял музыку японский оркестр.

После того как эсминец "Харусамэ" и учебный корабль "Касима" пришвартовались, на берег вышел контр-адмирал Кодзи Манабэ, его угостили пирогом две девушки в русских национальных костюмах.

"Наше пребывание во Владивостоке будет непродолжительным. Я бы очень хотел, чтобы проведение культурных и спортивных мероприятий поспособствовало углублению еще большего взаимопонимания между Морскими силами самообороны Японии и Военно-морским флотом России, а также между Японией и Россией", - рассказал Манабэ. Контр-адмирал отметил, что всего они посетят восемь государств и 13 портов.

По его словам, во время пребывания во Владивостоке японские и российские моряки сыграют в футбол, волейбол и настольный теннис. "Как вам известно, японская национальная футбольная команда добилась участия в чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России в следующем году. Это очень помогло поднятию спортивного духа молодых офицеров. Они гордятся тем фактом, что смогут играть в стране, принимающей чемпионат мира", - заявил Манабэ.

Как сообщает посольство Японии в России, учебная эскадра Морских сил самообороны Японии зашла в порт Владивостока не только для практических учений молодых кандидатов на руководящие должности, но и для развития взаимопонимания, укрепления доверия. Эскадра отправилась из Японии в мае. Планируется, что она посетит Северную и Южную Америку и пройдет 57 тысяч километров.
14.10.2017
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