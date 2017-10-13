Некоторые страны пытались скопировать С-400, заявил генерал Шаманов



Владимир Шаманов.

Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин Владимир Шаманов.Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. У российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" пока нет аналогов в мире, хотя были попытки их копировать, заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по обороне, бывший глава ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов.

"(Комплекс. - Прим. ред.) показал свою эффективность, неслучайно многие страны или закупили, или закупают. Даже Турция, входящая в блок НАТО, приняла такое решение, что вызывало неоднозначную реакцию со стороны американцев и ряда стран натовских", - сказал Шаманов.

По его словам, аналогов С-400 пока нет, хотя "были попытки (скопировать) некоторыми странами - не буду называть их, они по внешнему облику видны на их парадах, - но качества они достичь такого не могут".

"Наша промышленность создает высокотехнологичные образцы. И есть еще хороший задел", - констатировал генерал.

На сегодняшний день контракты на поставку С-400 подписаны с Китаем (находится на стадии исполнения) и Турцией. Анкара также проявляет интерес к локализации их производства. Кроме того, меморандум о намерениях закупить С-400 подписан с Индией - как ожидается, юридически обязывающее соглашение будет заключено до конца этого года.

Серьезных успехов удалось добиться и в продвижении С-400 другому традиционному партнеру США на Ближнем Востоке - Саудовской Аравии. Как ранее заявила РИА Новости официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева, соответствующие договоренности с Эр-Риядом уже достигнуты.

Указанные четыре государства - не единственные возможные покупатели "четырехсоток": по словам помощника президента России по ВТС Владимира Кожина, за этим комплексом "выстроилась очередь" из 10 стран.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов.

Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.