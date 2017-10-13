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Некоторые страны пытались скопировать С-400, заявил генерал Шаманов

16.10.2017 РИА Новости 147 0
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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. У российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" пока нет аналогов в мире, хотя были попытки их копировать, заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по обороне, бывший глава ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов.

"(Комплекс. - Прим. ред.) показал свою эффективность, неслучайно многие страны или закупили, или закупают. Даже Турция, входящая в блок НАТО, приняла такое решение, что вызывало неоднозначную реакцию со стороны американцев и ряда стран натовских", - сказал Шаманов.

По его словам, аналогов С-400 пока нет, хотя "были попытки (скопировать) некоторыми странами - не буду называть их, они по внешнему облику видны на их парадах, - но качества они достичь такого не могут".

"Наша промышленность создает высокотехнологичные образцы. И есть еще хороший задел", - констатировал генерал.

На сегодняшний день контракты на поставку С-400 подписаны с Китаем (находится на стадии исполнения) и Турцией. Анкара также проявляет интерес к локализации их производства. Кроме того, меморандум о намерениях закупить С-400 подписан с Индией - как ожидается, юридически обязывающее соглашение будет заключено до конца этого года.

Серьезных успехов удалось добиться и в продвижении С-400 другому традиционному партнеру США на Ближнем Востоке - Саудовской Аравии. Как ранее заявила РИА Новости официальный представитель ФСВТС Мария Воробьева, соответствующие договоренности с Эр-Риядом уже достигнуты.

Указанные четыре государства - не единственные возможные покупатели "четырехсоток": по словам помощника президента России по ВТС Владимира Кожина, за этим комплексом "выстроилась очередь" из 10 стран.

С-400 "Триумф" - новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов.

Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.


С-400. Инфографика. Илья Каныгин/Филипп Кац/Александр Волков/Денис Крюков/Мария Михайлова.
Источник: РИА Новости
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
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