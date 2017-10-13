Военный эксперт рассказал о способе защиты от глобального удара США



Пункт управления войсками ПВО.

Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев Пункт управления войсками ПВО.Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российская система предупреждения о ракетном нападении и перспективный комплекс С-500 нейтрализуют планируемый США быстрый глобальный удар, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

О том, что Пентагон уже создает перспективные комплексы мгновенного глобального удара, заявил представитель Минобороны Александр Емельянов на полях первого комитета Генассамблеи ООН. По его словам, "в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы", и это еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить баланс сил и обеспечить глобальное стратегическое доминирование.

"Планка, поставленная американцами, что неоднократно их министрами обороны озвучивалось, - возможность нанести удар в любую точку мира за срок менее часа. Мы этому противопоставляем уже, во-первых, систему предупреждения о ракетном нападении", - заявил РИА Новости Мураховский.

Он отметил, что СПРН "сейчас развернута в таком объеме и перекрывает столько направлений ракетоопасных, что превышает даже возможности Советского Союза".

Перспективы С-500

"Практически мы к 2020 году закрываем весь периметр. Космический эшелон сюда включается, плюс систему освещения обстановки - глобальную, скажем, разведывательно-информационную сеть - создаем за счет новейших технических средств. И свои системы уже огневые, которые позволяют противодействовать вот таким средствам. Наверное, все слышали про перспективную универсальную систему противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Она будет способна успешно противостоять средствам быстрого глобального удара", - сказал военный аналитик.

По его словам, "частично эти задачи у нас решают и С-400, и войсковой комплекс на гусеничном ходу С-300В4, работающие по баллистическим целям на высотах, которые пока до космоса не дотягивают, и по целям с определенным ограничением по скорости; максимум - это ракеты средней дальности".

"Вот система С-500 уже будет способна работать по гиперзвуковым целям, по баллистическим ракетам межконтинентальной дальности и в ближнем космосе доставать объекты, угрожающие России", - полагает Мураховский.

Он уточнил, что "по нашей терминологии, правильный перевод - не "мгновенного", а "быстрого глобального удара".

Быстрый глобальный удар

"Сам замысел быстрого глобального удара появился при президенте США Рональде Рейгане. Во время президентства Обамы эта программа продолжала финансироваться", - пояснил эксперт.

Сейчас она включает гиперзвуковые ударные средства, в том числе воздушно-космические аппараты Х-47, Х-37 и совмещение систем ПРО с ударными системами.

"Яркий элемент - это система Aegis Ashore противоракетной обороны, которая развернута в Румынии. Второй комплекс будет развернут в Польше. А сейчас вроде и Япония под предлогом угрозы со стороны КНДР тоже соглашается на размещение такого комплекса. Там применяются универсальные пусковые установки Мk-41, с которых могут использоваться как противоракеты системы ПРО, так и крылатые ракеты наземного базирования, что прямо запрещено, между прочим, Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - отметил Мураховский.

Он добавил, что важным элементом американской системы быстрого глобального удара являются низкоорбитальные разведывательные спутники, которые выдают целеуказания ударным средствам и одновременно выступают как средства целеуказания для системы ПРО.

"Вопрос в том, что такого рода ударные средства не ограничены никакими договорами. Получается, что идет нарушение существующей договоренности, и американцы не собираются заключать какой-либо договор по системам глобального удара", - подчеркнул собеседник РИА Новости.

"Кстати говоря, одним из компонентов в свое время предлагались межконтинентальные баллистические ракеты в неядерном оснащении. Но поскольку не удалось их за рамки СНВ-3 вывести, то этот проект вроде отложили. Но остальные проекты, о которых я сказал, развиваются", - заключил военный эксперт.