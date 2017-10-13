Эрдоган забегает вперед, говоря о поставках ЗРС С-500, считает эксперт



Пусковые установки ЗРК С-400.

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Пусковые установки ЗРК С-400.Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Говорить о поставках в Турцию новейших зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 пока рано, заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на этот счет носит исключительно политический характер, считает российский военный эксперт Игорь Коротченко.

В беседе с турецкими журналистами Эрдоган заявил, что у Турции "нет проблем" с закупкой у России комплексов С-400, а в дальнейшем, по его словам, Москва и Анкара смогут рассмотреть вопрос поставок перспективных ЗРС С-500. Федеральная служба России по военно-техническому сотрудничеству ситуацию не комментировала.

"Система С-500 прежде всего предназначена для Вооруженных сил нашей страны. Соответственно, решения об экспортных поставках до момента, пока данная система массово не поступит в наши войска, приняты не будут. Полагаю, что в ближайшие 10 лет после того, как эта система будет испытана, поставки будут вестись только в ВС России", - сказал Коротченко.

В Минобороны ранее говорили, что первый опытный образец С-500 будет готов к 2020 году.

По словам эксперта, пожелания Эрдогана закупить системы С-500 носят политический характер и в ближайшие годы ни о каких экспортных контрактах речь идти не может. На данном этапе для Турции наиболее оптимальной стратегией будет дальнейшая закупка систем С-400 "Триумф", считает Коротченко.

Комментируя заявление Эрдогана о том, что американские ЗРК Patriot уже выходят из обращения в мире, эксперт заявил, что "союзники НАТО закупают Patriot, исходя из политических соображений, несмотря на то что С-400 превосходят их по характеристикам".

По мнению эксперта, Россия могла бы помочь Анкаре в создании современной системы воздушно-космической обороны, состоящей, помимо самих С-400, из РЛС и систем боевого управления, "которые интегрировали бы все имеющиеся у Турции возможности в области ПВО и ПРО".

Зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля - воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система может поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.