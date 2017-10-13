Большие проблемы сербской военной авиации (Jutarnji.hr, Хорватия)



Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии.

Источник: ист. indiedb.com Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии.Источник: ист. indiedb.com

На прошлой неделе в Сербию на российских транспортных самолетах "Антонов" были доставлены разобранные "подержанные" российские МиГи-29. На военном аэродроме Батайница под Белградом их встречали министр обороны Александр Вулин и глава Генерального штаба Армии Сербии генерал Любиша Дикович. Это событие, словно национальное достижение, привлекло большое внимание СМИ и политиков.

Россиянам пришлось попросить разрешения у Румынии на перелет своих транспортных самолетов над ее территорией. Сразу же было заявлено, что МиГи продемонстрируют на военном параде 20 октября в честь освобождения Белграда Красной армией во Второй мировой войне.

Российские пилоты

Предполагалось, что на параде будут присутствовать президент Александр Вучич и министр обороны России Сергей Шойгу. Говорили даже о том, что на параде подаренные МиГи могут пилотировать российские экипажи, однако, согласно некоторым источникам в Белграде, от этой идеи в итоге отказались по политическим соображениям. Теперь же выяснилось, что к тому моменту МиГи будут не готовы для полетов, поэтому пропустят зрелищную акцию. Правда, скорее всего, на парад приедет российская авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи", которая на своих МиГах продемонстрирует возможности этого самолета. Все дело в том, что россияне доставили МиГи с оборудованием, которое использует российская армия и которое нужно заменить другим, соответствующим западному стандарту Международной организации гражданской авиации (ИКАО), который принят сербскими вооруженными силами. Эта замена займет, возможно, целых полгода, поэтому с помпой презентованные МиГи поступят на вооружение ВВС Сербии только летом 2018 года.

Как передают белградские СМИ, неясно, отправили ли россияне самолеты с оборудованием, которое использует российская армия и в котором есть секретные элементы, или вообще без него. На протяжении нескольких дней режимные сербские СМИ неустанно писали о военном превосходстве Сербии, а некоторые даже заявляли, как, например, военный аналитик Мирослав Лазански, что соседи (Венгрия, Болгария, Румыния и Хорватия) больше не смогут навредить Сербии. После этой российской военной помощи (также ожидаются танки, БРДМ и даже зенитно-ракетные комплексы С-300) Сербия якобы не уступает странам НАТО в своем непосредственном окружении.

Но что бы ни писали о российских МиГах, похоже, речь идет о весьма изношенных самолетах, которые при этом стали недешевым подарком. Поставленным МиГам-29 целых 28 лет, хотя, как пишут некоторые белградские СМИ, расчетный срок службы этих самолетов составляет максимум 25 лет. Правда, в российской авиации есть и такие, которые благодаря ремонту служат уже 30 лет. В России считают, что, пройдя модернизацию, самолеты смогут прослужить сербской армии еще как минимум 10-12 лет до 2030 года и даже дольше. Сербы полагают, что с помощью регулярного ремонта срок службы можно продлить до 40 лет.

Опасения о безопасности

Власть в Белграде хочет создать впечатление, что российские самолеты - это великодушный подарок от России, которую якобы беспокоит безопасность Сербии, оказавшейся в окружении стран НАТО. Тем не менее говорят, что за этот "подарок" сербский бюджет заплатит от 180 до 230 миллионов американских долларов. Кроме того, Сербия возьмет на себя расходы на модернизацию и ремонт этих самолетов, а также на дополнительное обучение сербских пилотов и механиков в России, как и многочасовые полеты с российскими инструкторами в Сербии. В настоящее время российские механики из государственной Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" собирают в ангарах аэродрома Батайница МиГи из полученных частей.

Все это умаляет большой пропагандистский эффект от получения МиГов, на который рассчитывала Вучич. Кое-кто в Сербии задается вопросом, с какой целью у России приобретается оружие, если страна заявила о своем "военном нейтралитете" и продолжает на нем упорно настаивать, в особенности когда встает вопрос об обороне. Напомним, что Сербия подписала с НАТО соглашение, по которому предоставила представителям альянса дипломатический иммунитет, а также возможность свободно передвигаться по Сербии и открыла доступ к своим военным объектам.

С другой стороны, несмотря на то, что вот уже многие месяцы Россия добивается такого же статуса для сотрудников ее военной базы в Нише, Вучич затягивает процесс, и до сих пор не понятно, чем кончится дело. Говорят, МиГи - часть его "сделки" с Россией. Кроме того, недавно Сербия стала членом "Балканских сил ЕС" вместе с Грецией, Румынией, Болгарией и Украиной.

Владо Вурушич (Vlado Vurui)