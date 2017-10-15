В Иране рассказали о возможном выходе страны из ядерной сделки



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если США продолжат вводить антииранские санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

"Если Иран в любой момент почувствует, что действия противоположной стороны относительно отмены санкций недостаточны для Тегерана, тогда Иран будет иметь множество вариантов, и один из них — выход из ядерной сделки", — указал Зариф.

Он уточнил, что если санкции будут повторно введены в "представляющих особый интерес для Ирана" сферах, к которым он отнес сбыт нефти и продажу воздушных судов, Тегеран "получит право принять решение о своем присутствии в ядерной сделке".

Также Зариф указал, что выступление Трампа, посвященное отношениям с Тегераном, символизировало отсутствие "какой-либо стратегии". Он добавил, что оборонная и ракетная программы Ирана никогда не станут предметом для переговоров.

В пятницу Трамп объявил о готовности пересмотреть ядерную сделку с Тегераном. По его словам, Иран не выполняет требований договора, в связи с чем он направит соответствующее представление в Конгресс. Кроме того, американский лидер объявил о введении санкций в отношении ряда высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также об ограничительных мерах в отношении ряда связанных с ним организаций. По словам Трампа, КСИР является структурой, поддерживающей международный терроризм.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Исламской Республикой и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.