Отряд кораблей из Японии прибыл во Владивосток



ВМФ Японии. Источник: atlanticsentinel.com. ВМФ Японии. Источник: atlanticsentinel.com.

Торжественная церемония встречи прошла на 33-м причале Корабельной набережной города, где расположена база Тихоокеанского флота

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Морских сил самообороны Японии прибыл в субботу во Владивосток с неофициальным визитом. Торжественная церемония встречи прошла на 33-м причале Корабельной набережной города, где расположена база Тихоокеанского флота. Об этом 14 октября сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В город Владивосток с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Морских сил самообороны Японии. Прошла торжественная церемония встречи эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима". С приветственной речью выступили командующий приморской флотилии разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга и командир отряда кораблей Морских сил самообороны Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ", - сообщил Николай Воскресенский.

Визит кораблей Морских сил самообороны Японии продлится пять дней. Для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч. В последний раз корабли Морских сил самообороны Японии заходили во Владивосток в 2014 году.

Осенью 2016 года ВМС Японии возобновили контакты с коллегами из России, в которых ранее возникла пауза из-за присоединения Токио к санкциям в отношении РФ в связи с событиями на Украине. В частности, в октябре 2016 года в заливе Петра Великого у Владивостока состоялись совместные учения с участием японского эсминца "Хамагири" и кораблей Тихоокеанского флота РФ. Они отработали взаимодействие при проведении поисково-спасательных и антипиратских операций. Такие маневры проводятся с 1998 года поочередно в России и Японии.