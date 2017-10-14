Отряд кораблей из Японии прибыл во Владивосток
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ВМФ Японии. Источник: atlanticsentinel.com.
Торжественная церемония встречи прошла на 33-м причале Корабельной набережной города, где расположена база Тихоокеанского флота
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Морских сил самообороны Японии прибыл в субботу во Владивосток с неофициальным визитом. Торжественная церемония встречи прошла на 33-м причале Корабельной набережной города, где расположена база Тихоокеанского флота. Об этом 14 октября сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"В город Владивосток с неофициальным визитом прибыл отряд кораблей Морских сил самообороны Японии. Прошла торжественная церемония встречи эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима". С приветственной речью выступили командующий приморской флотилии разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга и командир отряда кораблей Морских сил самообороны Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ", - сообщил Николай Воскресенский.
Визит кораблей Морских сил самообороны Японии продлится пять дней. Для экипажей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий и совместных встреч. В последний раз корабли Морских сил самообороны Японии заходили во Владивосток в 2014 году.
Осенью 2016 года ВМС Японии возобновили контакты с коллегами из России, в которых ранее возникла пауза из-за присоединения Токио к санкциям в отношении РФ в связи с событиями на Украине. В частности, в октябре 2016 года в заливе Петра Великого у Владивостока состоялись совместные учения с участием японского эсминца "Хамагири" и кораблей Тихоокеанского флота РФ. Они отработали взаимодействие при проведении поисково-спасательных и антипиратских операций. Такие маневры проводятся с 1998 года поочередно в России и Японии.
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14.10.2017
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