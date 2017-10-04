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Корветы Балтийского флота отправились в поход в Атлантику

16.10.2017 ТАСС 105 0
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Корвет "Бойкий"
Корвет "Бойкий".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Основной задачей похода является обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана

КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Сообразительный", а также среднего морского танкера "Кола" в субботу отправился в поход в Атлантический океан. Об этом сообщил представитель флота Роман Мартов.

"В период похода экипажи кораблей выполнят множество различных учебно-боевых задач, среди которых совместные учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами", - сказал офицер. Он уточнил, что основная задача похода - обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана.

На борту корветов находятся вертолеты Ка-27ПС, в состав экипажей входят прошедшие специальную подготовку подразделения морской пехоты. Планируется, что с летчиками проведут тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательным операциям.

В субботу в Балтийске прошла торжественная церемония проводов. Вдоль причала были выстроены экипажи кораблей соединения, моряков пришли проводить их родные и близкие. Состоялся торжественный митинг, напутственные слова сказали представители командования Балтийского флота и ветераны Великой Отечественной войны.

Корабли покинули гавань под мелодию "Прощания славянки". Впереди у отряда преодоление скандинавских проливов Каттегат и Скагеррак.
04.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Бойкий
Ка-27ПС
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения

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