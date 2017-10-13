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РФ способна защитить себя, несмотря на наращивание ПРО США, заявил Кисляк

16.10.2017 РИА Новости 106 0
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк перед заседанием Совета Федерации РФ. 10 октября 2017
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк перед заседанием Совета Федерации РФ. 10 октября 2017.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Наращивание ПРО США угрожает российским системам сдерживания, однако Россия может при любом развитии ситуации надежно обеспечить свою безопасность, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил в четверг, что наращивание системы противоракетной обороны (ПРО) США, количество противоракет которой к 2022 году превысит 1 тысячу единиц, представляет угрозу для российского потенциала ядерного сдерживания и глобальной безопасности.

"Эти планы США не стали для нас новостью, с самого начала развития США систем ПРО мы говорили, что их потенциал будет угрожать российским системам сдерживания и, соответственно, стабильности", - сказал Кисляк.

Он выразил при этом сожаление, что в Вашингтоне не хотят обсуждать с Россией сложившуюся ситуацию. "Жаль, что США не идут на серьезный разговор с нами. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - отметил сенатор.

Вместе с тем он подчеркнул, что у России "есть и силы, и возможности при любом развитии ситуации надежно обеспечить безопасность нашей страны".

Кисляк добавил также, что Россия по-прежнему неукоснительно выполняет положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Россия по-прежнему будет соблюдать свои обязательства по международным договорам", - сказал Кисляк.
13.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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