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Новым начальником Центра подготовки космонавтов стал Максим Харламов

16.10.2017 ТАСС 141 0
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Логотип ЦПК Гагарина
Логотип Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина".
Источник: https://1c-bitrix-cdn.ru/

Предыдущий глава учреждения Юрий Лончаков находится на профилактическом лечении, после которого он перейдет на другую работу

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности начальника российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) вместо Юрия Лончакова назначен замначальника Центра по управлению и развитию Максим Харламов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В связи с необходимостью профилактического лечения начальника ЦПК Юрия Лончакова, временно исполняющим обязанности начальника ЦПК назначен Максим Харламов, занимающий должность заместителя начальника по управлению и развитию", - сказали в госкорпорации.

Там добавили, что по окончании лечения Лончаков перейдет на другую работу.

Лончаков возглавлял ЦПК с марта 2014 года. Он родился 4 марта 1965 года в Казахстане. Служил в морской авиации Балтийского флота, затем в войсках ПВО. В 1998 году закончил Высшую военно-инженерную академию имени Жуковского и был зачислен в отряд космонавтов. Совершил три космических полета. Лончаков также готовился к старту в 2015 году, однако в конце лета 2013 года принял решение покинуть отряд космонавтов. После назначения руководителем Роскосмоса Олега Остапенко Лончаков стал его советником. С марта 2014 года возглавлял ЦПК.
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Остапенко Олег

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