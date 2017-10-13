Новым начальником Центра подготовки космонавтов стал Максим Харламов
|
|
Логотип Федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина".
Источник: https://1c-bitrix-cdn.ru/
Предыдущий глава учреждения Юрий Лончаков находится на профилактическом лечении, после которого он перейдет на другую работу
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности начальника российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) вместо Юрия Лончакова назначен замначальника Центра по управлению и развитию Максим Харламов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
"В связи с необходимостью профилактического лечения начальника ЦПК Юрия Лончакова, временно исполняющим обязанности начальника ЦПК назначен Максим Харламов, занимающий должность заместителя начальника по управлению и развитию", - сказали в госкорпорации.
Там добавили, что по окончании лечения Лончаков перейдет на другую работу.
Лончаков возглавлял ЦПК с марта 2014 года. Он родился 4 марта 1965 года в Казахстане. Служил в морской авиации Балтийского флота, затем в войсках ПВО. В 1998 году закончил Высшую военно-инженерную академию имени Жуковского и был зачислен в отряд космонавтов. Совершил три космических полета. Лончаков также готовился к старту в 2015 году, однако в конце лета 2013 года принял решение покинуть отряд космонавтов. После назначения руководителем Роскосмоса Олега Остапенко Лончаков стал его советником. С марта 2014 года возглавлял ЦПК.
|
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.09.2017 Интриги российского космоса: что стоит за «отставкой» главы ЦПК Лончакова
23.01.2015 Законопроект о госкорпорации «Роскосмос» уже готов
17.12.2014 Брайтман готовится к полёту, а на Восточном не хватает рук
12.11.2014 "В октябре 2013 года положение дел на Восточном было уже критическим"
03.10.2014 Наземными роботами станут управлять с орбиты
11.08.2014 Вышел на орбиту
27.06.2014 Глава Роскосмоса распорядился согласовывать с ним кадровые назначения
08.05.2014 Россия построит Ирану спутники и обучит космонавтов