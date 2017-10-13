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Источник: перенос запуска "Прогресса" не повлияет на работу экипажа МКС

16.10.2017 ТАСС 93 0
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Вид на МКС
Вид на МКС.
Источник: © NASA

Запасов на станции хватит на длительный период

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Экипаж Международной космической станции (МКС) обеспечен всем необходимым на длительный период, даже в случае переноса с 14 октября запуска грузового корабля "Прогресс МС-07" ничего критичного для космонавтов не случится. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Автоматика ракеты-носителя ("Союз-2.1а" - прим. ТАСС) отменила пуск, специалисты разбираются в причинах. Но есть определенная программа. Если "Прогресс" не пошел сейчас, то будет следующая попытка. Если и потом перенесут, то это абсолютно нормально, ничего критичного нет", - сказал собеседник агентства.

"Этой программой предусмотрен цикл (переносов запусков - прим. ТАСС) на длительный период. При этом ничего критичного для существования экспедиции на орбите нет. Запасов продовольствия и воды им хватит", - сказал он.

Перенос запуска

Сейчас на МКС работают российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, астронавты НАСА Рэндольф Брезник, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а также астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи.

Как сообщили ранее в российском Центре управления полетами, отмененный в четверг запуск корабля теперь должен состояться 14 октября в 11:46 мск. Решение по схеме его полета (двухсуточная, шестичасовая или трехчасовая) будет принято госкомиссией отдельно.

Предполагалось, что в четверг "Прогресс МС-07" впервые совершит полет к Международной космической станции по трехчасовой схеме (два витка вокруг Земли). На сегодняшний день самой быстрой отработанной схемой полета к орбитальной станции для кораблей "Прогресс" и "Союз" является шестичасовая (четыре витка вокруг Земли). Впервые по четырехвитковой схеме в космос отравился "Прогресс М-16М" в августе 2012 года.
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН

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