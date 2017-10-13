Трамп, возможно, начинает новую эпоху ядерного вооружения (The Washington Post)



Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Evan Vucci

"На прошлой неделе Нобелевская премия мира была вручена Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, или ICAN, организации, которая борется за ядерное разоружение во всем мире", - пишет The Washington Post.

Но премия была вручена не только за уже проделанную работу - председатель Нобелевского комитета Норвегии Берит Райсс-Андерсен заявила, что премия должна стать "значительным поощрением" для ICAN и подобных ей организаций.

"Новость, опубликованная NBC News в среду, показала, насколько необходимым может быть подобное поощрение", - отмечает автор статьи Адам Тейлор.

Чиновники рассказали NBC, что президенту Трампу во время июльской встречи, посвященной военным операциям США во всем мире, наглядно представили, насколько ядерный арсенал страны уменьшился с 1960-х годов. Тогда Трамп, по сообщениям, заявил, что он хочет почти десятикратного увеличения ядерного арсенала США, говорится в статье.

Президент поспешил выступить с опровержением, назвав это "чистым вымыслом, придуманным в целях дискредитации". "Однако позиции Трампа по ядерному оружию длительное время были неясны", - указывает Тейлор.

"С одной стороны, Трамп давно признал угрозу ядерного уничтожения", - пишет автор, упоминая соответствующие заявления будущего президента с 1980-х годов. Однако он также утверждал, что США "должны значительно усилить и расширить свой ядерный потенциал", говорится в статье, по некоторым данным, спрашивал советников, почему он не может использовать ядерное оружие, и, кажется, высказывал предположение, что другим государствам следует подумать о собственном ядерном оружии.

И некоторые государства, видимо, услышали его. Так, по словам бывшего сингапурского дипломата Билахари Каусикана, теперь разработка Южной Кореей и Японией собственного ядерного оружия - лишь вопрос времени, с учетом растущей угрозы со стороны Северной Кореи.

Ряд экспертов предупреждает: если Трамп откажется от соглашения с Ираном, это может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке.

Еще одна большая ядерная проблема связана с Россией, продолжает автор. Президент Путин недавно говорил о необходимости "укрепить военный потенциал стратегических ядерных сил", в то время как Трамп, по сообщениям, осудил договор времен Обамы, ограничивший количество развернутых ядерных вооружений двух государств.

"Конечно, нельзя возлагать всю вину на Трампа", - признает Тейлор. Ни США, ни их союзники по НАТО не подписали Договор о запрещении ядерных вооружений ICAN, и администрация Обамы была одним из его ведущих критиков. Но сейчас ядерные коды находятся в руках Трампа, и работа ICAN стала еще более необходимой, подытоживает журналист.

Адам Тейлор