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Трамп, возможно, начинает новую эпоху ядерного вооружения (The Washington Post)

16.10.2017 InoPressa.ru 90 0
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Evan Vucci

"На прошлой неделе Нобелевская премия мира была вручена Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, или ICAN, организации, которая борется за ядерное разоружение во всем мире", - пишет The Washington Post.


Но премия была вручена не только за уже проделанную работу - председатель Нобелевского комитета Норвегии Берит Райсс-Андерсен заявила, что премия должна стать "значительным поощрением" для ICAN и подобных ей организаций.


"Новость, опубликованная NBC News в среду, показала, насколько необходимым может быть подобное поощрение", - отмечает автор статьи Адам Тейлор.


Чиновники рассказали NBC, что президенту Трампу во время июльской встречи, посвященной военным операциям США во всем мире, наглядно представили, насколько ядерный арсенал страны уменьшился с 1960-х годов. Тогда Трамп, по сообщениям, заявил, что он хочет почти десятикратного увеличения ядерного арсенала США, говорится в статье.


Президент поспешил выступить с опровержением, назвав это "чистым вымыслом, придуманным в целях дискредитации". "Однако позиции Трампа по ядерному оружию длительное время были неясны", - указывает Тейлор.


"С одной стороны, Трамп давно признал угрозу ядерного уничтожения", - пишет автор, упоминая соответствующие заявления будущего президента с 1980-х годов. Однако он также утверждал, что США "должны значительно усилить и расширить свой ядерный потенциал", говорится в статье, по некоторым данным, спрашивал советников, почему он не может использовать ядерное оружие, и, кажется, высказывал предположение, что другим государствам следует подумать о собственном ядерном оружии.


И некоторые государства, видимо, услышали его. Так, по словам бывшего сингапурского дипломата Билахари Каусикана, теперь разработка Южной Кореей и Японией собственного ядерного оружия - лишь вопрос времени, с учетом растущей угрозы со стороны Северной Кореи.


Ряд экспертов предупреждает: если Трамп откажется от соглашения с Ираном, это может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке.


Еще одна большая ядерная проблема связана с Россией, продолжает автор. Президент Путин недавно говорил о необходимости "укрепить военный потенциал стратегических ядерных сил", в то время как Трамп, по сообщениям, осудил договор времен Обамы, ограничивший количество развернутых ядерных вооружений двух государств.


"Конечно, нельзя возлагать всю вину на Трампа", - признает Тейлор. Ни США, ни их союзники по НАТО не подписали Договор о запрещении ядерных вооружений ICAN, и администрация Обамы была одним из его ведущих критиков. Но сейчас ядерные коды находятся в руках Трампа, и работа ICAN стала еще более необходимой, подытоживает журналист.


Адам Тейлор
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат InoPressa.ru
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Страны
Иран
КНДР
Норвегия
Россия
Сингапуp
США
Южная Корея
Япония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО

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