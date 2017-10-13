Ядерная угроза: мечтатели из ICAN и Трамп (InoPressa)



Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971.

Источник: © AFP 2017 Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971.Источник: © AFP 2017

Международная кампания по запрещению ядерного оружия получила Нобелевскую премию мира за вклад в Договор о запрещении ядерного оружия. Этот документ - благочестивое пожелание, которое не подействует на ядерные державы, пишет эксперт в Le Monde. Работа ICAN стала еще нужнее, когда ядерные коды оказались в руках Трампа, играющего с огнем в отношениях с Ираном и Северной Кореей, отмечают другие СМИ.

ICAN получила Нобелевскую премию мира за свой вклад в Договор о запрещении ядерного оружия, одобренный на ГА ООН 7 июля 122 государствами, желающими уничтожить это оружие "необратимо, проверяемо и прозрачно", пишет в статье для Le Monde Жан-Батист Жанжен Вильмер, директор Стратегического научно-исследовательского института Военной школы (Париж). "Цель представляется похвальной, однако для ее воплощения в жизнь нет соответствующих средств", - считает автор.

Документ явно не содержит никакого постановления, позволяющего уничтожить ядерное оружие "поддающимся проверке способом": это скорее благочестивое пожелание, чем договор о разоружении, пишет Вильмер. К тому же переговоры велись без участия тех девяти государств, которые владеют или предположительно владеют ядерным оружием.

Стремление посредством такого документа оказать давление на ядерные державы и вынудить их к новым обязательствам в сфере ядерного разоружения подразумевает два спорных предположения, полагает эксперт. Первое: к ядерному оружию возможно применять те же приемы, которые подействовали, например, при запрещении противопехотных мин. "Исключительный характер ядерного оружия игнорируется", - говорится в статье.

Второе предположение: давление большого числа государств и НПО может подействовать на поведение ядерных держав. Но это не срабатывает, если "затрагиваются жизненно важные интересы самых могущественных государств, тем более в неустойчивом контексте международной безопасности", указывает автор.

"Уничтожение ядерного оружия имеет смысл, только если оно будет осуществлено везде и всеми. До тех пор пока будут существовать такие угрозы, как ядерный арсенал Пхеньяна, никакой договор, подписанный остальными, не сможет убедить ядерные державы разоружиться", - уверен эксперт.

Он находит и негативные стороны Договора о запрещении ядерного оружия: "Он рискует ослабить политику устрашения, которая вносила большой вклад в усмирение Европы и Северной Азии в течение 70 лет".

"ICAN надеется убедить сначала государства, находящиеся под американским ядерным зонтиком: однако договор, запрещающий не только владение, но и передачу и развертывание ядерного оружия на территории государств-участников, рискует расколоть альянсы и ослабить безопасность отдельных зон, в частности стран Балтии и Северо-Восточной Азии, поощряя российский авантюризм, с одной стороны, и северокорейский - с другой", - отмечает автор.

"Наконец, будучи направленным на либеральные демократии, договор дает преимущество недемократическим ядерным державам, которые менее чувствительны к давлению со стороны гражданского общества, - продолжает Вильмер. - Россия и Китай являются истинными бенефициарами этого движения".

Вильмер рекомендует "государствам, поддержавшим этот договор, не повторять все время, что они против ядерного оружия, которого у них нет, а делать конкретные шаги по улучшению международной стабильности в ядерной сфере".

Те, кто еще не сделал этого, могут, например, выступать за ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; поддержать МАГАТЭ в плане финансирования, а также мониторинга иранской ядерной программы; отказаться от дипломатических и торговых отношений с Северной Кореей; оказывать давление на Пакистан.

"Эти шаги, безусловно, были бы более дорогостоящими и менее заметными, но они были бы намного полезнее", - заключает Вильмер.

"На прошлой неделе Нобелевская премия мира была вручена Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, или ICAN", - пишет The Washington Post. Председатель Нобелевского комитета Норвегии Берит Райсс-Андерсен заявила, что премия должна стать "значительным поощрением" для ICAN и подобных организаций.

"Новость, опубликованная NBC News в среду, показала, насколько необходимым может быть подобное поощрение", - отмечает автор статьи Адам Тейлор.

Чиновники рассказали NBC, что президенту Трампу во время июльской встречи, посвященной военным операциям США во всем мире, наглядно представили, насколько ядерный арсенал страны уменьшился с 1960-х годов. Тогда Трамп, по сообщениям, заявил, что он хочет почти десятикратного увеличения ядерного арсенала США. Президент поспешил выступить с опровержением, но "позиции Трампа по ядерному оружию неясны", указывает Тейлор.

"С одной стороны, Трамп давно признал угрозу ядерного уничтожения", - пишет автор, однако он также утверждал, что США "должны значительно усилить и расширить свой ядерный потенциал". По некоторым данным, он спрашивал советников, почему он не может использовать ядерное оружие, и, кажется, высказывал предположение, что другим государствам следует подумать о собственном ядерном оружии.

И некоторые государства, видимо, услышали его, пишет автор. Так, по словам бывшего сингапурского дипломата Билахари Каусикана, разработка Южной Кореей и Японией собственного ядерного оружия - лишь вопрос времени, с учетом растущей угрозы со стороны Северной Кореи.

Ряд экспертов предупреждает: если Трамп откажется от соглашения с Ираном, это может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке.

Еще одна большая ядерная проблема связана с Россией, продолжает автор. Президент Путин недавно говорил о необходимости "укрепить военный потенциал стратегических ядерных сил", в то время как Трамп, по сообщениям, осудил договор времен Обамы, ограничивший количество развернутых ядерных вооружений двух государств.

Сейчас, когда ядерные коды находятся в руках Трампа, работа ICAN стала еще более необходимой, подытоживает журналист.

Трамп подумывает выйти из ядерного соглашения с Ираном. "Понимает ли он, что может натворить?" - задается вопросом корреспондент Die Zeit Геро фон Рандоу.

Вполне вероятно, что Трамп отдаст это дело на откуп Конгрессу, а там тон задают ястребы, для которых ядерное соглашение всегда было словно бельмо на глазу, пишет автор.

Противники соглашения по ИЯП указывают, что оно не защитит мир от иранского ядерного оружия на все времена. "Действительно, с 2025 года Иран будет контролироваться лишь в соответствии с условиями Договора о нераспространении ядерного оружия", - пишет фон Рандоу, и "дополнительных переговоров по тексту соглашения, о которых Трамп и другие сегодня фантазируют, не будет".

Реальность далека от идеала, констатирует автор, "однако основные условия соглашения соблюдаются". "Когда Вашингтон утверждает, что Иран не придерживается правил, он должен предоставить соответствующей комиссии неопровержимые доказательства. Но у американцев их нет. Одно только утверждение Трампа, что Тегеран нарушает "дух" договора, свидетельствует о том, как мало у Белого дома компромата на иранское руководство", - говорится в статье.

Конечно, с помощью Конгресса Белый дом может снова ввести санкции против Ирана, но это будет нарушением договора. "И что тогда? Со стороны Тегерана можно ожидать гиперреакции: ракетных испытаний или производства ядерных взрывчатых веществ. Стоит опасаться и военной реакции со стороны Израиля (...). Надо упомянуть также о ядерном вооружении Саудовской Аравии. Кризис распространится на весь мир: за нарушением условий одного договора последуют другие; если Америка выйдет из ядерного соглашения с Ираном, не будет договора и с Северной Кореей", - прогнозирует журналист.

"Европейские партнеры США, даже британцы, уверены: договор по ИЯП должен продолжить существование. В противном случае европейцам придется самим пытаться дипломатическими путями сдерживать неспокойный Иран. Фатальным образом без участия Америки, бок о бок с Россией и Китаем. И Трампу, похоже, все равно", - заключает автор.