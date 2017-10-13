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Экспериментальный летательный аппарат компании Scaled Composites

16.10.2017 bmpd.livejournal.com 120 0
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Экспериментальный самолет Scaled Composites Model 401
Первый опытный образец экспериментального самолета Scaled Composites Model 401 (регистрация N401XP) в первом полете, 11.10.2017.
Источник: Scaled Composites

Американская компания Scaled Composites, основанная в свое время Бертом Рутаном и ныне входящая в состав корпорации Northrop Grumman, 11 октября 2017 года объявила о совершении на аэродроме в Мохаве (Калифорния) первого полета первого образца построенного ею экспериментального пилотируемого реактивного самолета Model 401 (регистрация N401XP). До настоящего времени о разработке этого самолета ничего не было известно.

Назначение и заказчик самолета не раскрываются. Компания в пресс-релизе сообщила, что "работала с заказчиком по строительству двух летательных аппаратов для демонстрации передовых и низкозатратных технологий производства и предоставления самолетов для исследовательских полетов партнерам в промышленности и правительству Соединенных Штатов".

Сообщается, что построены два экземпляра данного одноместного самолета, первый из которых и совершил первый полет 11 октября. Конструкция самолета, как можно понять, цельнокомпозитная и выполнена явно с требованиями малозаметности. Согласно данным разработчика, вес пустого самолета 4000 фунтов (1814 кг), максимальный взлетный вес 8000 фунтов (3629 кг). Размах крыла 38 футов (11,6 м), длина самолета тоже 38 футов. Машина оснащена одним двухконтурным турбореактивным двигателем Pratt & Whitney JTD-15D-5D максимальной тягой 3045 фунтов (1381 кг). Максимальная скорость полета до 0,6М, практический потолок 30000 футов (9,1 км), продолжительность полета до трех часов.

Наблюдатели единодушно отметили, что самолет Model 401 аэродинамически очень близок к беспилотному летательному аппарату Avenger (Predator C) корпорации General Atomics.


Видео первого полета Model 401 (c) Scaled Composites:
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
Компании
General Atomics
Northrop Grumman
Pratt&Whitney
Проекты
БПЛА

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