Танк M1A2 SEPv2 Abrams с комплексом активной защиты Trophy



Опытный образец оснащенного израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy американского танка M1A2 SEPv2 Abrams.

Источник: армия США Опытный образец оснащенного израильским комплексом активной защиты Rafael Trophy американского танка M1A2 SEPv2 Abrams.Источник: армия США

Как уже сообщалось, 28 сентября 2017 года армия США выдало подразделению General Dynamics Land Systems корпорации General Dynamics контракт на оснащение комплексом активной защиты Trophy израильского производства основных танков M1A2 SEPv2 Abrams комплекта одной бронетанковой бригады (Armor Brigade Combat Team).

Теперь американские ресурсы опубликовали первые официальные фотографии танков M1A2 SEPv2, оснащенных для испытаний КАЗ Trophy (а также комплектом динамической защиты ARAT). Сообщается, что бригадный комплект АВСТ танков M1A2 SEPv2 в этой конфигурации, который должен быть модернизирован по вышеуказанному контракту, будет в 2020 году развернут на постоянной основе в Европе "для сдерживания российской агрессии". Общая стоимость модернизации бригадного комплекта танков (штатный состав сейчас 90 танков) оценивается в 150 млн долл.

В интервью изданиям "Defense News" и www.shephardmedia.com , полковник американской армии Гленн Дин, руководитель программы бронированной машины Stryker, также отвечающий за вопросы установки КАЗ на другие типы бронированных машин, сообщил, что армия США уже провела два этапа испытаний КАЗ Trophy с практическими обстрелами оснащенных этими КАЗ танков Abrams. Испытания проводились в Мичигане и в Редстоунском арсенале в Алабаме. На первом этапе испытывалась сама работоспособность КАЗ, на втором - осуществлялись испытания системы "в оперативно-реалистичных условиях" на реальном поле боя. В итоге "система Trophy превзошла наши ожидания" - заявил Дин - "мы не имеем вопросов к работоспособности Trophy".

По утверждению Дина, на испытаниях "пытались поразить Abrams 48 около раз, и потерпели неудачу".

Следущим этапом отработки КАЗ Trophy на танках Abrams будет оценка безопасности использования этой системы, например при взаимодействии нескольких находящихся рядом друг с другом танков с этой КАЗ. Что касается опасности выстрелов КАЗ для сопровождающей танк пехоты, то, по мнению Дина, на уже прошедших этапах испытаний армия убедилась, что "КАЗ менее опасен для спешившихся солдат, чем динамическая защита".

"У вас будет паршивый день, есть ли комплекс активной защиты или если его нет," - сказал Дин. - "[но] кажется, им будет лучше с КАЗ".

Также планируется повысить уровень интеграции КАЗ Trophy с оборудованием танка - в частности, придать ей возможности целеуказания по угрозам для танка, с быстрым разворотом орудия в сторону, откуда ведется обстрел танка.

Дин также сообщил, что сейчас под его руководством ведутся работы по интеграции на БМП М2А4 Bradley комплекса активной защиты Iron First разработки израильской компании IMI, а на колесные бронированные машины Stryker - КАЗ Iron Curtain разработки американской компании Artis. Однако обе эти программы находятся на менее продвинутой стадии, как из-за того, что финансирование по ним было выделено только в 2017 году, так и из-за необходимости большего количества испытаний и доработок. "Доведенность этих систем может быть не такой высокой, как рекламируется", - сказал Дин.

Комплекс активной защиты Trophy ("Меиль руах") разработан и производится израильской компанией Rafael при участии IAI Elta и ориентировочно с 2010 года устанавливается на строевых танках типа Merkava Армии обороны Израиля,а с 2014 года - таже на тяжелых бронетранспортерах Namer. Конструктивно КАЗ Trophy в нынешнем серийном облике имеет обнаружительную РЛС Elta EL/M-2133 с четырьмя неподвижными антеннами с ФАР, и две пусковые установки, выстреливающие поток ударных ядер для поражения подлетающих противотанковых боеприпасов. КАЗ Trophy предназначен для поражения только относительно малоскоростных гранат РПГ и ракет ПТУР и неспособен поражать подкалиберные снаряды и высокоскоростные ПТУР. Подобно практически всем другим современным КАЗ, Trophy накладывает серьезные ограничения на нахождение пехоты у танка, оснащенного комплексом.