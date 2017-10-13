Восстановлен самолет Ту-204-100В



Восстановленный самолет Ту-204-100В (регистрационный номер RA-64014, заводской номер 1450744364014, серийный номер 014), теперь выполненный в VIP-комплектации. Внуково (Москва), 11.10.2017.

Источник: Александр Филиппов / russianplanes.net ( ссылка ) Восстановленный самолет Ту-204-100В (регистрационный номер RA-64014, заводской номер 1450744364014, серийный номер 014), теперь выполненный в VIP-комплектации. Внуково (Москва), 11.10.2017.Источник: Александр Филиппов / russianplanes.net ( ссылка )

Как сообщают споттеры, 11 октября 2017 года в московский аэропорт Внуково прибыл восстановленный самолет Ту-204-100В (регистрационный номер RA-64014, заводской номер 1450744364014, серийный номер 014), теперь выполненный в VIP-комплектации. Самолет, несущий оригинальную ливрею, имитирующую окраску самолетов авиакомпании "Аэрофлот", эксплуатируется авиакомпании "РусДжет", и, по имеющийся информации, будет использоваться в качестве VIP-борта Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Данный борт RA-64014 был построен на АО "Авиастар-СП" в Ульяновске еще в 1994 году (первый полет 14 июля 1994 года) и, находясь в собственности лизинговой компании ООО "Лизинг-Авиа", поступил в парк авиакомпании "Россия", став первым самолетом типа Ту-204, начавшим выполнять регулярные пассажирские перевозки. Однако 2 ноября 1994 года во время рейса Внуково-Сочи-Внуково на самолете произошло разрушение турбины левого двигателя. Вылетевшие лопатки не смогли пробить корпус двигателя, но повредили стабилизатор. Самолёт совершил аварийную посадку в Ростове-на-Дону, после чего не эксплуатировался.

С 1996 года борт находился на хранении в московском аэропорту Быково. В июле 2008 года самолет перелетел в ЛИИ в Жуковский для доведения до типа Ту-204-100 для авиакомпании "Авиастар-ТУ". 17 сентября 2010 года борт перелетел на "Авиастар-СП" в Ульяновск для продолжения восстановления, однако работы фактически не велись, и самолет находился на отстое (суммарный налет составил к тому времени всего 40 часов, 37 посадок).

Судьба машины была определена только в 2015 году. когда на правительственном уровне было принято решение об использовании самолета в качестве VIP-борта Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, с государственным финансированием. По данным годового отчета АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) за 2015 год, с целью финансирования затрат, связанных со строительством самолета типа Ту-204-100В, был осуществлен взнос из средств федерального бюджета в уставный капитал ОАК в размере 2,6 млрд руб. для последующего взноса в уставный капитал АО "Авиастар-СП".

В мае 2016 года "Авиастар-СП" выкупило у ООО "Лизинг-Авиа" планер самолета RA-64014 за 420 млн руб., еще свыше 600 млн руб. было затрачено на приобретение новых двигателей и покупных изделий. Работы по восстановлению и переоборудованию самолета на "Авиастар-СП" были начаты в 2016 году. По информации на портале госзакупок, разработкой и монтажом интерьера VIP-салона занималась компания "Вемина Авиапрестиж".

Восстановленный и перекрашенный самолет RA-64014 совершил первый полет в Ульяновске 4 октября 2017 года, а уже 11 октября перелетел во Внуково.