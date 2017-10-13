Израильский базовый патрульный самолет для Анголы



Поставленный, предположительно, Анголе, базовый патрульный самолет Cessna Citation I, переоборудованный израильской компанией BIRD Aerosystems.

Источник: BIRD Aerosystems Поставленный, предположительно, Анголе, базовый патрульный самолет Cessna Citation I, переоборудованный израильской компанией BIRD Aerosystems.Источник: BIRD Aerosystems

Как пишет журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Jeremy Binnie "BIRD details African ASIO project" , израильская компания BIRD Aerosystems сообщила корреспонденту журнала, что поставила неназываемому африканскому заказчику выполненный на основе "бизнес-джета" Cessna Citation I базовый патрульный самолет, оснащенный разработанным компанией комплексом Airborne Surveillance, Information, and Observation (ASIO).

Согласно информации журнала, данным заказчиком является Ангола, а в базовый патрульный самолет была переоборудована машина Cessna Citation I, приобретенная для ВВС Анголы на американском вторичном рынке (имела американскую регистрацию N54FT) и впервые замеченная на аэродроме Мегиддо в Израиле в январе этого года.

Стоимость контракта BIRD Aerosystems с указанным заказчиком составила около 20 млн долл. Самолет Cessna Citation I в ходе данного переоборудования был оснащен новейшей поисковой РЛС Leonardo SeaSpray с АФАР в подфюзеляжном обтекателе, а также круглосуточно оптико-электронной станцией израильской компании Controp и приемником системы автоматического судового опознавания (AIS). Также самолет получил разработанную BIRD Aerosystems аппаратуру передачи данных (как по прямому радиоканалу, так и по станции спутниковой связи) на наземную станцию (тоже изготовленную и поставленную BIRD Aerosystems) и на корабельные терминалы, устанавливаемые на кораблях и катерах ВМС Анголы.

Согласно данным журнала, в последующем Ангола должна получить еще один такой самолет.