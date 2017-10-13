Куда делись тысячи боевиков ИГИЛ и их семьи? (Dagbladet, Норвегия)



31 мая 2017. Иракская женщина уходит из западного Мосула.

Источник: © AFP 2017, Karim Sahib 31 мая 2017. Иракская женщина уходит из западного Мосула.Источник: © AFP 2017, Karim Sahib

Так называемое Исламское государство (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) потеряло почти все территории, которые контролировала в Ираке и Сирии. Похоже, что многие вооруженные исламисты при этом просто испарились.

В последние месяцы и недели мы постоянно получаем сообщения об оплотах ИГИЛ, которые падают один за другим: Мосул, Талль-Афар, Дейр-эз-Зор. Мы слышали и читали о количестве боевиков ИГИЛ, находившихся в этих городах, когда начиналось наступление. Мы слышали о том, что многие боевики ИГИЛ в Ираке и Сирии погибли в боях или были казнены, что кто-то сдался, кто-то был взят в плен, что кто-то спрятался среди гражданского населения, а кто-то вернулся на родину. Но точных цифр почти нет. Единственное, о чем можно говорить наверняка, так это о том, что многим удалось уйти - это касается и членов семей боевиков. И где они сейчас?

Когда в августе началось сражение за Талль-Афар к востоку от Мосула, большинство предполагало, что на то, чтобы отвоевать город у террористов ИГИЛ, уйдут недели. Но все заняло всего лишь пару-тройку дней. Хорошо информированный иракский источник сказал в беседе с Dagbladet, что между иракской армией и ИГИЛ было заключено соглашение: боевики должны были оставить город, получая взамен свободу передвижения. Якобы, неустановленное количество членов ИГИЛ со своими семьями бежали на запад, в Сирию.

Американская разведывательная служба ЦРУ в сентябре 2014 года предположила, что в Ираке и Сирии у ИГИЛ более 50 тысяч боевиков. Другие организации предполагали, что цифра эта вдвое выше. Один курдский лидер считал, что боевиков 200 тысяч.

Что же касается наемников, то комитет по безопасности и обороне национального собрания Ирака утверждал в августе, что только в Ираке их было 30 тысяч, в том числе 8 тысяч из Европы и 6 тысяч из Туниса. По утверждениям комитета, 28 тысяч были убиты. Разумеется, ни одну из приведенных выше цифр проверить нельзя, особенно преувеличенными кажутся цифры потерь. Потому что: где же на поле брани в Ираке трупы 28 тысяч боевиков ИГИЛ?

В декабре прошлого года американские вооруженные силы говорили о 50 тысячах убитых боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии в 2015 и 2016 гг. И опять: эти цифры проверить сложно.

По данным американских властей, до апреля этого года в Сирии были убиты от 25 до 30 тысяч иностранных наемников, но точно так же, как и в случае Ирака: где в таком случае все эти трупы? Координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов (Giles de Kerchove) заявил 9 августа, что в Сирии и Ираке прошли подготовку 5 тысяч европейских боевиков, и что треть их вернулись домой. Если это верно, то можно спросить себя, имеют ли страны ЕС представление о том, кто это, если не считать тех, кто был арестован сразу после возвращения на родину.

Две сестры-сомалийки с норвежскими паспортами, главные действующие лица в книге Осне Сейерстад (Åsne Seierstad), заслужившей высокую похвалу критиков, - в числе "исчезнувших с экранов радаров". Они поступили, как многие другие: вышли замуж за боевиков ИГИЛ и родили детей. Сестры находились в "столице" ИГИЛ Ракке, но их семья с 2014 года ничего о них не слышала. В российских республиках Чечня, Дагестан и Ингушетия, подавляющее большинство жителей которых - мусульмане, некоторые матери занимаются тем, что пытаются выяснить, где же их дочери, которые в свое время тоже вышли замуж за боевиков ИГИЛ.

Возможно, ни они, ни другие, кого интересует, где же ИГИЛовцы, ответа не получат никогда.

Ян-Эрик Смильден (Jan-Erik Smilden)